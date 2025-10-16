Πρώτο καμπ προετοιμασίας στο ΟΑΚΑ για την Εθνική Ανδρών ενόψει Ευρωπαϊκού

Μετά την ολοκλήρωση του καλοκαιρινού προγράμματος, η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης Ανδρών επιστρέφει στις πισίνες για την πρώτη της συγκέντρωση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2026, που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι (10-25/1).

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος κάλεσε 17 αθλητές να συμμετάσχουν σε διήμερο καμπ προπονήσεων και αξιολογήσεων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ (πισίνα P4). Οι διεθνείς καλούνται να παρουσιαστούν το πρωί της Δευτέρας (20/10) στις 9:30.

Από τη λίστα απουσιάζουν οι δύο Έλληνες που αγωνίζονται στο εξωτερικό, Στάθης Καλογερόπουλος και Στέλιος Αργυρόπουλος (ο τελευταίος είναι τραυματίας), ενώ εκτός βρίσκεται και ο Μάνος Ζερδεβάς, ο οποίος είχε τεθεί εκτός Εθνικής ομάδας λόγω πειθαρχικού παραπτώματος στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.

Αντίθετα, ξεχωρίζει το νέο πρόσωπο του καμπ, ο 19χρονος Χρίστος Λασκαρίδης, που φέτος πήρε μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ στον Απόλλωνα Σμύρνης.

Αναλυτικά, ο Θοδωρής Βλάχος κάλεσε στο διήμερο καμπ προετοιμασίας τους Νίκο Γαρδίκα, Χρίστο Λασκαρίδη, Κώστα Λιμαράκη (Απόλλων Σμύρνης), Μάνο Ανδρεάδη, Σεμίρ Σπάχιτς, Δημήτρη Χατζή (Βουλιαγμένη), Ζαννή Αλαφραγκή, Ντίνο Γενηδουνιά, Νίκο Γκίλλα, Κώστα Κάκαρη, Δημήτρη Νικολαΐδη, Βαγγέλη Πούρο, Παναγιώτη Τζωρτζάτο (Ολυμπιακός), Κώστα Γκιουβέτση, Νίκο Παπανικολάου, Δημήτρη Σκουμπάκη, Αριστείδη Χαλυβόπουλο (Παναθηναϊκός).