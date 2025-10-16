Ανατροπή και νίκη στα πέναλτι για τη Βουλιαγμένη στην ευρωπαϊκή της πρεμιέρα

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της πορεία η ομάδα του ΝΟ Βουλιαγμένης, επικρατώντας της Βαζούτας με 20-19 στα πέναλτι, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές που διεξήχθη στο κολυμβητήριο του Λαιμού για την 1η αγωνιστική του 3ου ομίλου του Euro Cup.

Με καθοριστικό τον Κας Τε Ρίλε, που σημείωσε έξι γκολ στην κανονική διάρκεια και άλλα δύο στη διαδικασία των πέναλτι, ο ΝΟ Βουλιαγμένης πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη και πήρε δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για την πρόκριση στους «16».

Η ομάδα του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς έδειξε τεράστια ψυχραιμία και χαρακτήρα, καθώς αν και βρέθηκε να χάνει 11-9 πέντε λεπτά πριν το φινάλε, κατάφερε να ισοφαρίσει 11-11 λίγο πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας και να οδηγήσει το ματς στη διαδικασία των πέναλτι, όπου πήρε τη νίκη με 20-19.

Το ματς

Το ξεκίνημα του ΝΟΒ ήταν νευρικό στο πρώτο ημίχρονο, με τους Ούγγρους να προηγούνται με 4-1 και στη συνέχεια 5-3 στο φινάλε της δεύτερης περιόδου.

Στην τρίτη περίοδο, δύο συνεχόμενα τέρματα του Τε Ρίλε έφεραν το σκορ στα ίσα (5-5), ενώ λίγο αργότερα ο Σπάχιτς, εκμεταλλευόμενος παίκτη παραπάνω, έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στη Βουλιαγμένη (7-6). Ωστόσο, η Βαζούτας, με ηγέτη τον Μπατίζι, απάντησε με σερί 3-0, παίρνοντας ξανά τα ηνία (10-8) στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου.

Παρά την αποβολή με αντικατάσταση του Αγγελόπουλου τρία λεπτά πριν τη λήξη, ο ΝΟΒ διατήρησε τη συγκέντρωσή του και ισοφάρισε 11-11 χάρη σε γκολ του Τρούλου, μόλις 24 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, στέλνοντας το ματς στη ρωσική ρουλέτα των πέναλτι.

Εκεί, οι δύο ομάδες ήταν απόλυτα εύστοχες στις πρώτες 16 εκτελέσεις (8-8), μέχρι που ο Σουσιασβίλι αστόχησε για τη Βαζούτας. Ο Ανδρεάδης απέκρουσε το κρίσιμο σουτ, δίνοντας την ευκαιρία στον Καστρινάκη να ευστοχήσει και να χαρίσει στη Βουλιαγμένη τη νίκη που συνδυάστηκε με σπουδαία ανατροπή και ιδανικό ξεκίνημα στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 2-2, 5-5, 3-1, πέναλτι: 9-8

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος, Τόττης 1, Αλμύρας, Τρούλος 3, Ούμποβιτς, Χατζής 4, Σαπουνάκης, Καστρινάκης 2, Τε Ρίλε 8, Σπάχιτς 2, Κ. Μπέλεσης, Χρ. Λεβαντής, Κυρ. Λεβαντής

ΒΑΖΟΥΤΑΣ (Ντάνιελ Βάργκα): Γκιάπιας, Τατράι 5, Τσάπο, Σουσιασβίλι 2, Τσατσόφσκι 2, Εκλερ 2, Γιάνσικ, Μπένεντεκ, Κόβατς, Μέσαρος 3, Μπούντσουχ, Μπατίζι 5, Κόρομ, Σίμον