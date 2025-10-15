Νικηφόρο πέρασμα από τη Νέα Σμύρνη για τον ΑΝΟ Γλυφάδας

Ο ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair ανέτρεψε την κατάσταση και επικράτησε με 17-11 του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, στο ματς που ολοκλήρωσε την 3η αγωνιστική της Waterpolo League Γυναικών, το απόγευμα της Τετάρτης (15/10).

Το παιχνίδι είχε δύο εντελώς διαφορετικά ημίχρονα. Ο Πανιώνιος ξεκίνησε δυνατά, παίρνοντας προβάδισμα με 3-1 στο πρώτο οκτάλεπτο, εκμεταλλευόμενος την αστοχία των φιλοξενουμένων. Ωστόσο, η Γλυφάδα βρήκε ρυθμό στη συνέχεια, ισοφάρισε και έκλεισε το πρώτο μισό του αγώνα μπροστά με 7-6.

Στο δεύτερο ημίχρονο, το σκηνικό άλλαξε εντελώς. Η ομάδα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, έπαιξε εξαιρετική άμυνα και με συνεχόμενα γκολ από Σαλταμανίκα, Γρηγοροπούλου και Τέρνερ έφτασε να προηγείται με 16-10, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Ο ΑΝΟ Γλυφάδας έφτασε έτσι στη δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-5, 2-5, 3-5

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Ρέθυμνο – ΠΑΟΚ 13-24

Ηλιούπολη – Χανιά 8-10

Βουλιαγμένη – Άλιμος 16-5

ΝΟ Πατρών – Εθνικός 8-27

Ολυμπιακός – ΝΕ Πατρών 20-4

Πανιώνιος – Γλυφάδα 11-17

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)