Νικηφόρο πέρασμα από τη Νέα Σμύρνη για τον ΑΝΟ Γλυφάδας

Το παιχνίδι είχε δύο εντελώς διαφορετικά ημίχρονα. Ο Πανιώνιος ξεκίνησε δυνατά, παίρνοντας προβάδισμα με 3-1 στο πρώτο οκτάλεπτο, εκμεταλλευόμενος την αστοχία των φιλοξενουμένων. Ωστόσο, η Γλυφάδα βρήκε ρυθμό στη συνέχεια, ισοφάρισε και έκλεισε το πρώτο μισό του αγώνα μπροστά με 7-6.
Στο δεύτερο ημίχρονο, το σκηνικό άλλαξε εντελώς. Η ομάδα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, έπαιξε εξαιρετική άμυνα και με συνεχόμενα γκολ από Σαλταμανίκα, Γρηγοροπούλου και Τέρνερ έφτασε να προηγείται με 16-10, «κλειδώνοντας» τη νίκη.
Ο ΑΝΟ Γλυφάδας έφτασε έτσι στη δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα.
Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-5, 2-5, 3-5
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
Ρέθυμνο – ΠΑΟΚ 13-24
Ηλιούπολη – Χανιά 8-10
Βουλιαγμένη – Άλιμος 16-5
ΝΟ Πατρών – Εθνικός 8-27
Ολυμπιακός – ΝΕ Πατρών 20-4
Πανιώνιος – Γλυφάδα 11-17
Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
-
Ολυμπιακός 9
-
Εθνικός 9
-
Χανιά 9
-
Βουλιαγμένη 6
-
ΠΑΟΚ 6
-
Γλυφάδα 6
-
Πανιώνιος 3
-
Άλιμος 3
-
ΝΟ Πατρών 3
-
Ρέθυμνο 0
-
ΝΕ Πατρών 0
-
Ηλιούπολη 0