Άνετα τρίποντα για Ολυμπιακό και Εθνικό

Ο Ολυμπιακός και ο Εθνικός Πειραιά συνέχισαν με άνεση το νικηφόρο τους σερί στη Waterpolo League Γυναικών, πετυχαίνοντας επιβλητικές νίκες στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Ολυμπιακός την αναμέτρηση με τη ΝΕ Πατρών, επικρατώντας με 20-4 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά.

Η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη, παρά τις απουσίες των Ελληνιάδη, Τριχά και Κουρέτα, επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της από το ξεκίνημα, φτάνοντας με χαρακτηριστική ευκολία στην τρίτη της νίκη σε ισάριθμα ματς, παραμένοντας αήττητη και στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με τα Χανιά.

Οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν φουριόζες στο παιχνίδι, σκοράροντας στις έξι πρώτες επιθέσεις τους και κλείνοντας το πρώτο οκτάλεπτο με εντυπωσιακό 10-0. Η ΝΕ Πατρών βρήκε το πρώτο της τέρμα μόλις 20 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο, όταν το σκορ είχε ήδη φτάσει στο 13-0, ενώ η διαφορά εκτοξεύθηκε ακόμη και στο 20-1 στις αρχές της τελευταίας περιόδου.

Στο φινάλε, ο Ολυμπιακός χαλάρωσε, δίνοντας την ευκαιρία στην πατρινή ομάδα να σημειώσει τρία τέρματα, διαμορφώνοντας το τελικό 20-4.

Τα οκτάλεπτα: 10-0, 4-1, 5-0, 1-3

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Εθνικός Πειραιά, που πέρασε σαν… σίφουνας από το κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός» της Πάτρας, συντρίβοντας τον ΝΟ Πατρών με 27-8.

Η ομάδα του Ορέστη Σαλάχα ήταν ασταμάτητη από το πρώτο οκτάλεπτο, έλεγξε απόλυτα τον ρυθμό και έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στην τρίτη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Ολυμπιακό και τον ΝΟ Χανίων. Από την άλλη, ο ΝΟ Πατρών γνώρισε τη δεύτερη ήττα του στο πρωτάθλημα.

Τα οκτάλεπτα: 3-8, 2-7, 1-8, 2-4

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

ΝΟ Ρεθύμνου – ΠΑΟΚ 13-24

Ηλιούπολη – ΝΟ Χανίων 8-10

Βουλιαγμένη – Άλιμος 16-5

ΝΟ Πατρών – Εθνικός 8-27

Ολυμπιακός – ΝΕ Πατρών 20-4

20:30 Πανιώνιος – ΑΝΟ Γλυφάδας

Η βαθμολογία: