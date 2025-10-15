Δεύτερη σερί νίκη για τη Βουλιαγμένη – «Τρία στα τρία» για τα Χανιά

Μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Ολυμπιακό, ο ΝΟ Βουλιαγμένης επέστρεψε δυναμικά στις επιτυχίες, σημειώνοντας δύο συνεχόμενες νίκες, ενώ ο ΝΟ Χανίων παρέμεινε αήττητος στη Water Polo League Γυναικών.

Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, η ομάδα της Κικής Λιόση επικράτησε άνετα του Αλίμου με 16-5 στο κολυμβητήριο του Λαιμού.

Παρά το σχετικά χαμηλό σκορ στο πρώτο μισό του αγώνα, η Βουλιαγμένη ανέβασε ρυθμό στη συνέχεια και έφτασε εύκολα στους 6 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, ο ΝΟ Αλίμου γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του, μένοντας στους 3 βαθμούς.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Ξενάκη με 4 γκολ, ενώ ακολούθησε η Μουλχάουζεν με 3.

Τα οκτάλεπτα: 3-0, 3-1, 3-2, 7-2

Σπουδαίο «διπλό» πέτυχε ο ΝΟ Χανίων, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας της Ηλιούπολης με 10-8. Η ομάδα των Χανίων συνέχισε την αήττητη πορεία της, φτάνοντας στο τρία στα τρία και δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.

Οι παίκτριες του ΝΟΧ μπήκαν αποφασιστικά στο παιχνίδι, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά. Παρότι η Ηλιούπολη προσπάθησε να αντιδράσει και να μειώσει τη διαφορά, οι φιλοξενούμενες διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος.

Κορυφαία της αναμέτρησης ήταν η Πάτερου, η οποία σημείωσε πέντε γκολ.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 3-2, 0-1, 4-4