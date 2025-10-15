Συνεχίζουν με το απόλυτο τα Χανιά, άνετο «διπλό» για τον ΠΑΟΚ

Ο ΝΟ Χανίων πέτυχε το «3 στα 3» στο πρωτάθλημα της Waterpolo League γυναικών, καθώς επικράτησε σήμερα στην Ηλιούπολη της ομώνυμης ομάδας με 10-8, έχοντας ως πρωταγωνίστρια την Ελένη Πάτερου, που σημείωσε πέντε τέρματα.

Ο ΠΑΟΚ, με τη σειρά του, επιβλήθηκε άνετα στο Ηράκλειο του ΝΟ Ρεθύμνου με 24-13, έχοντας ως πρώτες σκόρερ τις Γιαπωνέζες Γιούμι Αρίμα και Ερούνα Ούρα (από πέντε γκολ).

Συνοπτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Ρέθυμνο-ΠΑΟΚ 13-24 Ηλιούπολη-Χανιά 8-10 Βουλιαγμένη-Άλιμος 18:00 ΝΟ Πατρών-Εθνικός 19:30 Ολυμπιακός-ΝΕ Πατρών 19:30 Πανιώνιος-Γλυφάδα 20:30



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)

ΤΕΡΜ. Β.

Χανιά 33-26 9 -3αγ.

Ολυμπιακός 39-16 6

Εθνικός 34-15 6

ΠΑΟΚ 56-35 6 -3αγ.

Βουλιαγμένη 32-20 3

Γλυφάδα 21-21 3

Πανιώνιος 17-21 3

Αλιμος 18-32 3

ΝΟ Πατρών 19-34 3

ΝΕ Πατρών 15-22 0

Ρέθυμνο 34-49 0 -3αγ.

Ηλιούπολη 25-52 0 -3αγ.