Συνεχίζουν με το απόλυτο τα Χανιά, άνετο «διπλό» για τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ, με τη σειρά του, επιβλήθηκε άνετα στο Ηράκλειο του ΝΟ Ρεθύμνου με 24-13, έχοντας ως πρώτες σκόρερ τις Γιαπωνέζες Γιούμι Αρίμα και Ερούνα Ούρα (από πέντε γκολ).
Συνοπτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
Ρέθυμνο-ΠΑΟΚ 13-24 Ηλιούπολη-Χανιά 8-10 Βουλιαγμένη-Άλιμος 18:00 ΝΟ Πατρών-Εθνικός 19:30 Ολυμπιακός-ΝΕ Πατρών 19:30 Πανιώνιος-Γλυφάδα 20:30
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)
ΤΕΡΜ. Β.
Χανιά 33-26 9 -3αγ.
Ολυμπιακός 39-16 6
Εθνικός 34-15 6
ΠΑΟΚ 56-35 6 -3αγ.
Βουλιαγμένη 32-20 3
Γλυφάδα 21-21 3
Πανιώνιος 17-21 3
Αλιμος 18-32 3
ΝΟ Πατρών 19-34 3
ΝΕ Πατρών 15-22 0
Ρέθυμνο 34-49 0 -3αγ.
Ηλιούπολη 25-52 0 -3αγ.