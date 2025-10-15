MENU
Συνεχίζουν με το απόλυτο τα Χανιά, άνετο «διπλό» για τον ΠΑΟΚ

Ο ΝΟ Χανίων πέτυχε το «3 στα 3» στο πρωτάθλημα της Waterpolo League γυναικών, καθώς επικράτησε σήμερα στην Ηλιούπολη της ομώνυμης ομάδας με 10-8, έχοντας ως πρωταγωνίστρια την Ελένη Πάτερου, που σημείωσε πέντε τέρματα.

Ο ΠΑΟΚ, με τη σειρά του, επιβλήθηκε άνετα στο Ηράκλειο του ΝΟ Ρεθύμνου με 24-13, έχοντας ως πρώτες σκόρερ τις Γιαπωνέζες Γιούμι Αρίμα και Ερούνα Ούρα (από πέντε γκολ).

Συνοπτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Ρέθυμνο-ΠΑΟΚ         13-24

Ηλιούπολη-Χανιά       8-10

Βουλιαγμένη-Άλιμος   18:00

ΝΟ Πατρών-Εθνικός    19:30

Ολυμπιακός-ΝΕ Πατρών 19:30

Πανιώνιος-Γλυφάδα    20:30


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες) 
                  ΤΕΡΜ.   Β.
Χανιά             33-26   9 -3αγ.
Ολυμπιακός        39-16   6
Εθνικός           34-15   6
ΠΑΟΚ              56-35   6 -3αγ.
Βουλιαγμένη       32-20   3
Γλυφάδα           21-21   3
Πανιώνιος         17-21   3
Αλιμος            18-32   3
ΝΟ Πατρών         19-34   3
ΝΕ Πατρών         15-22   0
Ρέθυμνο           34-49   0 -3αγ.
Ηλιούπολη         25-52   0 -3αγ.

