Η κλήρωση του Κυπέλλου μέχρι το Final Four

Η πολύ πιθανή σύγκρουση του Παναθηναϊκού με τη Βουλιαγμένη στα προημιτελικά αποτελεί το highlight της σημερινής κλήρωσης του κυπέλλου υδατοσφαίρισης ανδρών. Εφόσον οι "πράσινοι" και ο ΝΟΒ ξεπεράσουν τα -σχετικώς χαμηλά- εμπόδια του Παλαιού Φαλήρου και του ΝΟ Πατρών στην Α΄ φάση, θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους τον Φεβρουάριο, στην έδρα των "πρασίνων", με έπαθλο μία θέση στο final-4, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το διήμερο 27-28/2.
Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός αναμένεται να έχει εύκολη πορεία ως την τελική τετράδα, καθώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νεοφώτιστο ΟΦΘ και στη συνέχεια έναν εκ των Περιστερίου ή Υδραϊκού.
Αναλυτικά η κλήρωση του κυπέλλου ανδρών:
Α΄ ΦΑΣΗ (5/11/2025)
Γλυφάδα-Χίος (1)
Εθνικός-Πανιώνιος (2)
Παναθηναϊκός-Παλαιό Φάληρο (3)
Βουλιαγμένη-ΝΟ Πατρών (4)
ΠΑΟΚ-Λάρισα (5)
Χανιά-Απόλλων Σμύρνης (6)
Περιστέρι-Υδραϊκός (7)
Ολυμπιακός-ΟΦΘ (8)
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (4/2/2026)
Νικητής 1-Νικητής 2 (9)
Νικητής 3-Νικητής 4 (10)
Νικητής 5-Νικητής 6 (11)
Νικητής 7-Νικητής 8 (12)
FINAL-4 (27-28/2/2026)
Νικητής 9-Νικητής 10
Νικητής 11-Νικητής 12