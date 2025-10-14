Η κλήρωση του Κυπέλλου μέχρι το Final Four

Τα ζευγάρια έως το Final Four του Κυπέλλου υδατοσφαίρισης Ελλάδας ανδρών, έγιναν γνωστά.

Η πολύ πιθανή σύγκρουση του Παναθηναϊκού με τη Βουλιαγμένη στα προημιτελικά αποτελεί το highlight της σημερινής κλήρωσης του κυπέλλου υδατοσφαίρισης ανδρών. Εφόσον οι "πράσινοι" και ο ΝΟΒ ξεπεράσουν τα -σχετικώς χαμηλά- εμπόδια του Παλαιού Φαλήρου και του ΝΟ Πατρών στην Α΄ φάση, θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους τον Φεβρουάριο, στην έδρα των "πρασίνων", με έπαθλο μία θέση στο final-4, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το διήμερο 27-28/2.

Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός αναμένεται να έχει εύκολη πορεία ως την τελική τετράδα, καθώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νεοφώτιστο ΟΦΘ και στη συνέχεια έναν εκ των Περιστερίου ή Υδραϊκού.

Αναλυτικά η κλήρωση του κυπέλλου ανδρών:

Α΄ ΦΑΣΗ (5/11/2025)

Γλυφάδα-Χίος (1)

Εθνικός-Πανιώνιος (2)

Παναθηναϊκός-Παλαιό Φάληρο (3)

Βουλιαγμένη-ΝΟ Πατρών (4)

ΠΑΟΚ-Λάρισα (5)

Χανιά-Απόλλων Σμύρνης (6)

Περιστέρι-Υδραϊκός (7)

Ολυμπιακός-ΟΦΘ (8)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (4/2/2026)

Νικητής 1-Νικητής 2 (9)

Νικητής 3-Νικητής 4 (10)

Νικητής 5-Νικητής 6 (11)

Νικητής 7-Νικητής 8 (12)

FINAL-4 (27-28/2/2026)

Νικητής 9-Νικητής 10

Νικητής 11-Νικητής 12