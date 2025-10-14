Ποδαρικό με το δεξί θέλει ο Ολυμπιακός

Η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού σήμερα στις 19:00 (EPT 2 ΣΠΟΡ), αντιμετωπίζει την ισχυρή Μλάντοστ, την οποία υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για την 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ελβις Φάτοβιτς δήλωσε: «Περιμένουμε ένα πραγματικά δύσκολο ματς απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο, που διαθέτει 10 παίκτες από την Εθνική Κροατίας και μερικά πολύ ταλαντούχα νεαρά παιδιά. Είναι αλήθεια, ότι είχαν μια εξαιρετική πορεία στα προκριματικά. Η βασική δύναμη της ομάδας τους βρίσκεται στους τρεις εξαιρετικούς φουνταριστούς τους.

Ο ένας είναι πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Λόντσαρ, ενώ οι άλλοι δύο είναι ο Βρλίτς και ο νεαρός Τοντσίνιτς. Διαθέτουν επίσης μερικούς πολύ καλούς σουτέρ, όπως ο Μπούκιτς και ο Χάρκοβ, αμφότεροι αριστερόχειρες. Είναι μια ομάδα που συνδυάζει εμπειρία και νιάτα, δύναμη και ταχύτητα. Περιμένω ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Αυτή την περίοδο της σεζόν, όπως όλες οι ομάδες στην Ευρώπη, δεν γνωρίζουμε ακόμη ακριβώς πού βρισκόμαστε.

Είναι αρχή της χρονιάς, έχουμε κάνει πολύ σκληρές προπονήσεις με την Προ Ρέκο, ίσως πιο απαιτητικές από τα δύο ματς πρωταθλήματος μέχρι τώρα, αλλά το ίδιο ισχύει και για τη Μλάντοστ. Περιμένω έναν καλό Ολυμπιακό. Θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα, γιατί πιστεύω πως διαθέτουμε πολλές λύσεις στην επίθεση. Σίγουρα, έχω εμπιστοσύνη στη δύναμή μας, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε μέσα στο νερό».