Ανατροπή και δεύτερη νίκη για τον Εθνικό Πειραιά

Ο Εθνικός Πειραιά πέτυχε τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στη Waterpolo League Ανδρών, επικρατώντας με 15-10 του ΝΟ Χανίων στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης, για τη 2η αγωνιστική του Α’ Ομίλου.

Η ομάδα του Φάνη Κουντουδιού βρέθηκε πίσω στο σκορ στα τρία πρώτα οκτάλεπτα απέναντι στους Κρητικούς, όμως στο τελευταίο μέρος του αγώνα έκανε μια εντυπωσιακή ανατροπή. Με ένα επιμέρους 8-2, μετέτρεψε το 8-7 σε 15-10, «καθαρίζοντας» το ματς.

Ο Εθνικός έφτασε έτσι τους 6 βαθμούς, μετά και τη νίκη του επί του ΝΟ Πατρών (22-15) στην πρεμιέρα, ενώ ο ΝΟ Χανίων, που δεν είχε αγωνιστεί στην 1η αγωνιστική λόγω αναβολής του αγώνα με τον ΝΟ Χίου, έκανε πρεμιέρα με ήττα, παρά την πολύ καλή του παρουσία στα τρία πρώτα οκτάλεπτα.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-3, 3-3, 2-8

Το πανόραμα της 2ης αγωνιστικής της Water Polo League Ανδρών

Α΄ Όμιλος

Πανιώνιος – Χίος 16-10 Παλ. Φάληρο – Βουλιαγμένη (αναβλήθηκε) Παναθηναϊκός – ΝΟ Πατρών 25-4 Χανιά – Εθνικός 10-15

Βαθμολογία:

Παναθηναϊκός 6 β. Εθνικός 6 β. Βουλιαγμένη 3 β. Πανιώνιος 3 β. Χανιά 0 β. Χίος 0 β. Παλαιό Φάληρο 0 β. ΝΟ Πατρών 0 β.

Β΄ Όμιλος

Ολυμπιακός – Γλυφάδα 30-7

Απόλλων Σμύρνης – ΟΦΘ Ειρηνής 26-7

Λάρισα – Περιστέρι 7-22

ΠΑΟΚ – Υδραϊκός 12/10

Βαθμολογία: