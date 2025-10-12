Δεύτερη σερί νίκη για τον ΝΟ Χανίων

Ο ΝΟ Χανίων πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη Water Polo League Γυναικών, επικρατώντας με 13-10 του ΝΟ Ρεθύμνου στο κολυμβητήριο του Λαιμού.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λειψάκη είχε τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο μέρος του, αποκτώντας διαφορά τριών τερμάτων στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου (7-4, 8-5, 9-6), ωστόσο ο Ρέθυμνο έδειξε μαχητικότητα και μείωσε σε 11-10 λίγο πριν το φινάλε.

Εκεί, η ομάδα των Χανίων έδειξε χαρακτήρα, πετυχαίνοντας δύο καθοριστικά γκολ από τις Νιαρχάκου και Παρασκευοπούλου, «κλειδώνοντας» τη νίκη με 13-10.

Η Πάτερου με 4 γκολ και η Στρατηδάκη με 3 ήταν οι κορυφαίες σκόρερ του ΝΟΧ, ενώ για τον ΝΟ Ρεθύμνου ξεχώρισε η Μουλάνε με 3 τέρματα.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 4-2, 4-4, 3-2

ΝΟ Xανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου 2, Στρατηδάκη 3, Κώτσια 2, Πάτερου 4, Φράγκου, Νιαρχάκου 1, Πασβαντή, Ιγνατίου, Βούλγαρη.

ΝΟ Ρεθύμνου (Γιάννης Μαλλιαρός): Πουλοπούλου, Τρουλάκη, Πίτερς, Ρουσάκη, Φαρμάκη Μαρ. 1, Λιμπιτάκη Στ. 1, Κεχαγιόγλου 1, Λογοθέτη 1, Πέττα 1, Φαρμάκη Ελ. 2, Λιμπιτάκη Αν., Μουλάνε 3, Ανυφαντάκη, Λιμπιτάκη Ευαγ., Χατζημανώλη

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

ΠΑΟΚ Domus Ergo – Πανιώνιος ΓΣΣ 10-11

ΝΕ Πατρών – ΑΝΟ Γλυφάδας I Repair 7-12

Εθνικός ΟΦΠΦ – ΓΣ Ηλιούπολης 20-6

Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός ΣΦΠ 7-26

ΝΟ Βουλιαγμένης – ΝΟ Πατρών 23-7

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

ΝΟ Χανίων – ΝΟ Ρεθύμνου 13-10

Βαθμολογία (μετά τη 2η αγωνιστική)