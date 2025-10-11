MENU
Σεφτέ στις νίκες για τη Βουλιαγμένη

Ο ΝΟ Βουλιαγμένης πανηγύρισε την πρώτη του φετινή νίκη στη Water Polo League Γυναικών, επικρατώντας με άνεση του ΝΟ Πατρών με 23-7 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Η ομάδα της Κικής Λιόση επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο οκτάλεπτο και καθορίζοντας γρήγορα την εξέλιξη της αναμέτρησης. Η διαφορά στο σκορ έδωσε τη δυνατότητα στην Ελληνίδα προπονήτρια να χρησιμοποιήσει όλο το ρόστερ, με τις περισσότερες παίκτριες να βρίσκουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Εντυπωσιακή ήταν η Δέσποινα Ανδρεάδη, η οποία ξεχώρισε επιθετικά, σημειώνοντας τέσσερα τέρματα, ενώ συνολικά δώδεκα παίκτριες του ΝΟΒ κατάφεραν να σκοράρουν.

Τα οκτάλεπτα: 8-2, 4-3, 6-1, 5-1

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

  • ΠΑΟΚ DOMUS ERGO – Πανιώνιος ΓΣΣ 10-11
  • ΝΕ Πατρών – ΑΝΟ Γλυφάδας I REPAIR 7-12
  • Εθνικός ΟΦΠΦ – ΓΣ Ηλιούπολης 20-6
  • Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός ΣΦΠ 7-26
  • ΝΟ Βουλιαγμένης – ΝΟ Πατρών 23-7

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

  • 15:00 ΝΟ Χανίων – ΝΟ Ρεθύμνου

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

  1. Ολυμπιακός – 6 βαθμοί
  2. Εθνικός – 6 βαθμοί
  3. Άλιμος ΝΑΣ Betsson – 3 βαθμοί
  4. ΝΟ Βουλιαγμένης – 3 βαθμοί
  5. Πανιώνιος – 3 βαθμοί
  6. ΠΑΟΚ – 3 βαθμοί
  7. ΝΟ Χανίων – 3 βαθμοί
  8. ΑΝΟ Γλυφάδας – 3 βαθμοί
  9. ΝΟ Πατρών – 3 βαθμοί
  10. ΝΟ Ρεθύμνου – 0 βαθμοί
  11. ΝΕ Πατρών – 0 βαθμοί
  12. ΓΣ Ηλιούπολης – 0 βαθμοί

 

