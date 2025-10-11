Σεφτέ στις νίκες για τη Βουλιαγμένη

Ο ΝΟ Βουλιαγμένης πανηγύρισε την πρώτη του φετινή νίκη στη Water Polo League Γυναικών, επικρατώντας με άνεση του ΝΟ Πατρών με 23-7 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Η ομάδα της Κικής Λιόση επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο οκτάλεπτο και καθορίζοντας γρήγορα την εξέλιξη της αναμέτρησης. Η διαφορά στο σκορ έδωσε τη δυνατότητα στην Ελληνίδα προπονήτρια να χρησιμοποιήσει όλο το ρόστερ, με τις περισσότερες παίκτριες να βρίσκουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Εντυπωσιακή ήταν η Δέσποινα Ανδρεάδη, η οποία ξεχώρισε επιθετικά, σημειώνοντας τέσσερα τέρματα, ενώ συνολικά δώδεκα παίκτριες του ΝΟΒ κατάφεραν να σκοράρουν.

Τα οκτάλεπτα: 8-2, 4-3, 6-1, 5-1

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

ΠΑΟΚ DOMUS ERGO – Πανιώνιος ΓΣΣ 10-11

ΝΕ Πατρών – ΑΝΟ Γλυφάδας I REPAIR 7-12

Εθνικός ΟΦΠΦ – ΓΣ Ηλιούπολης 20-6

Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός ΣΦΠ 7-26

ΝΟ Βουλιαγμένης – ΝΟ Πατρών 23-7

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

15:00 ΝΟ Χανίων – ΝΟ Ρεθύμνου

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)