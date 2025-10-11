Σεφτέ στις νίκες για τη Βουλιαγμένη

Η ομάδα της Κικής Λιόση επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο οκτάλεπτο και καθορίζοντας γρήγορα την εξέλιξη της αναμέτρησης. Η διαφορά στο σκορ έδωσε τη δυνατότητα στην Ελληνίδα προπονήτρια να χρησιμοποιήσει όλο το ρόστερ, με τις περισσότερες παίκτριες να βρίσκουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.
Εντυπωσιακή ήταν η Δέσποινα Ανδρεάδη, η οποία ξεχώρισε επιθετικά, σημειώνοντας τέσσερα τέρματα, ενώ συνολικά δώδεκα παίκτριες του ΝΟΒ κατάφεραν να σκοράρουν.
Τα οκτάλεπτα: 8-2, 4-3, 6-1, 5-1
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
- ΠΑΟΚ DOMUS ERGO – Πανιώνιος ΓΣΣ 10-11
- ΝΕ Πατρών – ΑΝΟ Γλυφάδας I REPAIR 7-12
- Εθνικός ΟΦΠΦ – ΓΣ Ηλιούπολης 20-6
- Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός ΣΦΠ 7-26
- ΝΟ Βουλιαγμένης – ΝΟ Πατρών 23-7
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
- 15:00 ΝΟ Χανίων – ΝΟ Ρεθύμνου
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
- Ολυμπιακός – 6 βαθμοί
- Εθνικός – 6 βαθμοί
- Άλιμος ΝΑΣ Betsson – 3 βαθμοί
- ΝΟ Βουλιαγμένης – 3 βαθμοί
- Πανιώνιος – 3 βαθμοί
- ΠΑΟΚ – 3 βαθμοί
- ΝΟ Χανίων – 3 βαθμοί
- ΑΝΟ Γλυφάδας – 3 βαθμοί
- ΝΟ Πατρών – 3 βαθμοί
- ΝΟ Ρεθύμνου – 0 βαθμοί
- ΝΕ Πατρών – 0 βαθμοί
- ΓΣ Ηλιούπολης – 0 βαθμοί