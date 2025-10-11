Κυρίαρχος Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 νικώντας με διαφορά 21 γκολ!

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 25-4 του ΝΟ Πατρών και έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα.

Συνεχίζει τις καλές του εμφανίσεις ο Παναθηναϊκός, αφού νίκησε 25-4 τον ΝΟ Πατρών, μετρώντας δεύτερη σερί νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, για την Α1 ανδρών.

Ανώτεροι εξαρχής ήταν οι «πράσινοι», αφού μόλις στο πρώτο οκτάλεπτο κράτησαν ανέπαφη την εστία τους και πήραν διαφορά 5 τερμάτων (5-0). Με τον ίδιο ρυθμό συνεχίστηκε και το δεύτερο οκτάλεπτο, με την ομάδα του Δημήτρη Μάζη να ανεβάζει σε διψήφια απόσταση την διαφορά (12-1).

Ύστερα το «τριφύλλι» έκανε διαχείριση του σκορ, με τους φιλοξενούμενους να μην μπορούν να αντιδράσουν και το τελικό να είναι 25-4. Πλέον ο Παναθηναϊκός «στρέφει» το βλέμμα του, στην Ευρωπαϊκή του πρεμιέρα την Πέμπτη (16/10) απέναντι στην Μπούντουνοστ.

Αναλυτικά τα οκτάλεπτα του αγώνα: 5-0, 7-1, 8-2 και 5-1.

Σε δήλωση του ο κόουτς Δημήτρης Μάζης ανέφερε «Γνωρίζαμε περίπου τι θα αντιμετωπίσουμε στον σημερινό αγώνα κόντρα στο ΝΟ Πατρών και προετοιμαστήκαμε σχετικά. Κοιτάμε άμεσα το επόμενο ματς και το μυαλό μας είναι στο ευρωπαϊκό ματς της Πέμπτης. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε και τους περιμένουμε και στο ματς με την Μπούντουτσνοστ.».