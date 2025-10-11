Εύκολο απόγευμα για τον Ολυμπιακό στον Άλιμο, 2/2 για τον Εθνικό

H ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη μπήκε δυνατά στο ματς, προηγήθηκε με 5-1 στο πρώτο οκτάλεπτο και έκλεισε το ημίχρονο με 12-2, μετατρέποντας το δεύτερο μέρος σε τυπική διαδικασία. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι «ερυθρόλευκες» δεν κατέβασαν ρυθμό και έφτασαν με άνεση στο τελικό 26-7.
Κορυφαίες της αναμέτρησης ήταν οι Σάντα, Σιούτη και Μυριοκεφαλιτάκη, που σημείωσαν από τέσσερα τέρματα.
Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Εθνικός, που μετά τη νίκη του επί της Γλυφάδας, επικράτησε αυτή τη φορά με 20-6 του ΓΣ Ηλιούπολης στον Πειραιά, φτάνοντας και αυτός στο 2/2. Πρώτη σκόρερ των «κυανόλευκων» ήταν η Ραφαέλα Σαλταμανίκα με 3 γκολ, ενώ συνολικά η ομάδα του Ορέστη Σαλαχά έδειξε βάθος και σταθερότητα σε άμυνα και επίθεση.
Την πρώτη της νίκη στη φετινή σεζόν πέτυχε η Γλυφάδα, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της ΝΕΠ με 12-7, δείχνοντας σαφή βελτίωση και θέληση να ανέβει στη βαθμολογία. Πρώτες σκόρερ της αναμέτρησης ήταν οι Τέρνερ και Σαλταμανίκα, αμφότερες με 3 τέρματα.
Το πανόραμα της 2ης αγωνιστικής
- ΠΑΟΚ Domus Ergo – Πανιώνιος 10-11
- ΝΟ Βουλιαγμένης – ΝΟ Πατρών (σε εξέλιξη)
- ΝΕ Πατρών – ΑΝΟ Γλυφάδας 7-12
- Εθνικός ΟΦΠΦ – ΓΣ Ηλιούπολης 20-6
- Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 7-26
- (12/10, 15:00) ΝΟ Χανίων – ΝΟ Ρεθύμνου)
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
- Ολυμπιακός – 6 βαθμοί
- Εθνικός – 6 βαθμοί
- Άλιμος ΝΑΣ Betsson – 3 βαθμοί
- Πανιώνιος – 3 βαθμοί
- ΠΑΟΚ – 3 βαθμοί
- ΝΟ Χανίων – 3 βαθμοί
- ΝΟ Πατρών – 3 βαθμοί
- ΑΝΟ Γλυφάδας – 3 βαθμοί
- ΝΟ Ρεθύμνου – 0 βαθμοί
- ΝΟ Βουλιαγμένης – 0 βαθμοί
- ΝΕ Πατρών – 0 βαθμοί
- ΓΣ Ηλιούπολης – 0 βαθμοί