Αναβολή στο Π. Φάληρο – ΝΟ Βουλιαγμένης λόγω τεχνικού προβλήματος στο Ρέστειο

Η προγραμματισμένη αναμέτρηση ανάμεσα στο Παλαιό Φάληρο και τον ΝΟ Βουλιαγμένης, για τη 2η αγωνιστική του Α’ Ομίλου της Waterpolo League Ανδρών, δεν πραγματοποιήθηκε, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στο Ρέστειο κολυμβητήριο.

Σύμφωνα με το φύλλο αγώνα, παρουσιάστηκε πρόβλημα συγχρονισμού στο χρονομέτρο, το οποίο δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στις νέες ρυθμίσεις των κανονισμών (28 και 18 δευτερόλεπτα).

Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη αναβολή αγώνα μέσα σε μόλις δύο αγωνιστικές στη φετινή διοργάνωση, καθώς παρόμοιο τεχνικό πρόβλημα είχε παρουσιαστεί και στην πρεμιέρα, στην αναμέτρηση ΝΟ Χίου Αύρα – ΝΟ Χανίων στο Ιωνικό κολυμβητήριο.

Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ) θα ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ημέρες τη νέα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του αγώνα.