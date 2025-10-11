Άνετο «2 στα 2» για Ολυμπιακό και Απόλλωνα Σμύρνης, πρώτη νίκη για Περιστέρι

Ο Ολυμπιακός συνέχισε με σταθερό ρυθμό στη Water Polo League Ανδρών, πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 30-7 του ΑΝΟ Γλυφάδας στο ΕΑΚ Πειραιά.

Με οργανωμένη άμυνα και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, ο Ολυμπιακός δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Γλυφάδα. Το τρίτο οκτάλεπτο ήταν καθοριστικό, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» σημείωσαν 10 γκολ και δέχθηκαν μόλις 2, «καθαρίζοντας» οριστικά το ματς.

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Δήμου με 7 τέρματα, ενώ ο Ζαλάνκι πρόσθεσε 5, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση.

Την ίδια ώρα, ο Απόλλων Σμύρνης πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, επικρατώντας με 26-7 του ΟΦΘ Ειρηνής. Η ομάδα του Απόλλωνα κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη της στη σεζόν και φτάνοντας τους 6 βαθμούς στη βαθμολογία.

Κορυφαίος σκόρερ για την «ελαφρά ταξιαρχία» ήταν ο Λασκαρίδης με 6 γκολ, ενώ οι Σολανάκης και Μπογκντάνοβιτς σημείωσαν από 5 τέρματα ο καθένας.

Στο μεταξύ, το Περιστέρι σημείωσε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, περνώντας από τη Λάρισα και επικρατώντας με 22-7 του ΝΟΛ στο Κολυμβητήριο της Πολιτείας. Οι φιλοξενούμενοι πήραν τον έλεγχο από το πρώτο οκτάλεπτο (1-6) και διατήρησαν σταθερά υψηλό ρυθμό μέχρι το τέλος.

Το πανόραμα της 2ης αγωνιστικής της Water Polo League Ανδρών

Α΄ Όμιλος

Πανιώνιος – Χίος 16-10 Παλ. Φάληρο – Βουλιαγμένη 11/10 Παναθηναϊκός – ΝΟ Πατρών 11/10 Χανιά – Εθνικός 12/10

Βαθμολογία:

Παναθηναϊκός 3 β. Βουλιαγμένη 3 β. Εθνικός 3 β. Πανιώνιος 3 β. Χίος 0 β. ΝΟ Πατρών 0 β. Παλαιό Φάληρο 0 β. Χανιά 0 β.

Β΄ Όμιλος

Ολυμπιακός – Γλυφάδα 30-7

Απόλλων Σμύρνης – ΟΦΘ Ειρηνής 26-7

Λάρισα – Περιστέρι 7-22

ΠΑΟΚ – Υδραϊκός 12/10

Βαθμολογία: