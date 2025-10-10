Πρώτο τρίποντο για τον Πανιώνιο στο πρωτάθλημα

Με εντυπωσιακή εμφάνιση, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πανιώνιος επικράτησε του Ναυτικού Ομίλου Χίου με 16-10 στη Νέα Σμύρνη, ανοίγοντας με τον καλύτερο τρόπο τη 2η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.

Οι «κυανέρυθροι» του Κώστα Δήμου παρουσίασαν σαφώς βελτιωμένο πρόσωπο σε σχέση με την πρεμιέρα, όπου είχαν γνωρίσει την ήττα από τη Βουλιαγμένη. Αυτή τη φορά, έδειξαν αποφασιστικότητα και συνοχή, ειδικά στο τρίτο οκτάλεπτο, όπου με επιμέρους σκορ 7-4 πήραν καθαρό προβάδισμα και «καθάρισαν» ουσιαστικά το παιχνίδι.

Η Χίος μπήκε δυνατά και μάλιστα προηγήθηκε 7-6 στα μέσα του τρίτου οκταλέπτου, όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό στη συνέχεια. Τα αμυντικά κενά του ΝΟΧ έδωσαν την ευκαιρία στον Πανιώνιο να ξεφύγει στο σκορ και να μετατρέψει το φινάλε σε τυπική διαδικασία.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Αλέξανδρος Γούνας με έξι γκολ, ενώ εντυπωσίασε και ο 17χρονος Κώστας Μπιτσάκος, που πρόσθεσε τρία τέρματα.

Με αυτή τη νίκη, ο Πανιώνιος πανηγύρισε το πρώτο του τρίποντο στον Α’ όμιλο, ανεβάζοντας ψυχολογία ενόψει της δύσκολης εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Εθνικό Πειραιά. Από την άλλη, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, που δεν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα λόγω αναβολής του αγώνα με τα Χανιά, θα υποδεχθεί την επόμενη αγωνιστική το Παλαιό Φάληρο.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 2-2, 7-4, 3-1

Πανιώνιος (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Οδ. Καρατζάς, Κ. Μπιτσάκος 3, Σπ. Καρατζάς, Παπάκος, Τακάτα, Α. Μπιτσάκος 2, Τρασάι 1, Μουρίκης 1, Γούνας 6, Κουκουνάς, Καπετανάκης 2, Μαυροβουνιώτης, Παυλοστάθης. Μότσιας 1.

Χίος (Μάκης Μικέδης): Καρακούρος, Σ. Μιμίδης 1, Μπουρίκας, Παπαγεωργίου 3, Α. Καστρινάκης, Δευτεραίος 2, Πανταζόπουλος 1, Αποστολάκης 1, Μπεριστιάνος 1, Αγιωγούρσης, Κόκκινος 1. Δαμίγας, Πικρίδας.

Το πανόραμα της 2ης αγωνιστικής:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Πανιώνιος-Χίος 16-10

Παλ. Φάληρο-Βουλιαγμένη 11/10

Παναθηναϊκός-ΝΟ Πατρών 11/10

Χανιά-Εθνικός 12/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 αγώνα)

Παναθηναϊκός 20-3 3 Βουλιαγμένη 25-16 3 Εθνικός 22-15 3 Πανιώνιος 32-35 3 (-2 αγ.) Χίος 10-16 0 ΝΟ Πατρών 15-22 0 Παλαιό Φάληρο 3-20 0 Χανιά - 0 (-0 αγ.)

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΟΦΘ-Απόλλων Σμύρνης 11/10

Ολυμπιακός-Γλυφάδα 11/10

Λάρισα-Περιστέρι 11/10

ΠΑΟΚ-Υδραϊκός 12/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 αγώνα)