Με το πόδι στο γκάζι ο Απόλλων Σμύρνης στην πρεμιέρα του Β’ ομίλου

Ο Απόλλων Σμύρνης έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του στην πρεμιέρα του Β' ομίλου της Waterpolo League, επικρατώντας με άνεση του ΑΝΟ Γλυφάδας με 21-10 στο Σεράφειο.

Παρά το αρχικό 0-2 των φιλοξενουμένων, οι παίκτες του Τεό Λοράντου αντέδρασαν γρήγορα, αφού με σερί 5-0 γύρισαν το ματς και έκλεισαν το πρώτο οκτάλεπτο στο 5-2.

Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι διατήρησαν σταθερό ρυθμό, ανέβασαν σταδιακά τη διαφορά και δεν έδωσαν περιθώρια αντεπίθεσης, φτάνοντας άνετα στο τελικό αποτέλεσμα στον αγώνα που ολοκλήρωσε την 1η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.

Κορυφαίοι σε σκορ για τον Απόλλωνα ήταν ο Χανς Ντάουμπε και ο Νίκος Γαρδίκας, που σημείωσαν από τέσσερα γκολ έκαστος.

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 7-5, 4-2, 5-1

Απόλλων Σμ. (Τεό Λοράντος): Γαρδίκας 4, Ντόμπε 4, Λασκαρίδης 3, Μπογκντάνοβιτς 3, Σολανάκης 2, Αλευρίδης 2, Ρομπόπουλος 2, Αλαμάνος 1.

Γλυφάδα (Γιώργος Παπαδόπουλος): Χρυσοσπάθης 4, Μαυράκης 3, Γιαννόπουλος 2, Παπούκας 1.

Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής

Α' Όμιλος

ΝΟ Χίου - ΝΟ Χανίων (αναβλήθηκε)

ΑΟ Παλαιό Φάληρο - Παναθηναϊκός ΑΟ 3-20

Εθνικός ΟΦΠΦ - ΝΟ Πατρών 22-15

ΝΟ Βουλιαγμένης - Πανιώνιος ΓΣΣ 25-16

Β' Όμιλος

ΝΟ Λάρισας - Ολυμπιακός ΣΦΠ 4-33

Υδραϊκός ΝΟ - ΟΦΘ 17-7

ΓΣ Περιστερίου - ΠΑΟΚ 8-18

ΓΣ Απόλλων Σμύρνης - ΑΝΟ Γλυφάδας 21-10

Η βαθμολογία

Α' Όμιλος

Παναθηναϊκός ΑΟ 3 Εθνικός ΟΦΠΦ 3 ΝΟ Βουλιαγμένης 3 ΝΟ Χανίων 0 ΝΟ Χίου Αύρα 0 Πανιώνιος ΓΣΣ 0 ΝΟ Πατρών 0 ΑΟ Παλαιό Φάληρο 0

Β' Όμιλος