Νικηφόρα πρεμιέρα για τη Βουλιαγμένη

Ο ΝΟ Βουλιαγμένης ξεκίνησε ιδανικά τη φετινή σεζόν στην A1 πόλο ανδρών, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 25-16 του Πανιωνίου στο κολυμβητήριο του Λαιμού, στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την 1η αγωνιστική του Α’ Ομίλου.

Η αναμέτρηση είχε έντονο ρυθμό, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, όπου οι δύο ομάδες έμειναν κοντά στο σκορ. Ο Πανιώνιος διατηρούσε την επαφή μέχρι το 3-3 και μάλιστα προηγήθηκε 4-3 με τέρμα του Καπετανάκη, πριν η Βουλιαγμένη ανακτήσει τον έλεγχο του αγώνα.

Η απάντηση της Βουλιαγμένης ήρθε άμεσα με τρεις διαδοχικές επιθέσεις, που της έδωσαν προβάδισμα, κλείνοντας το πρώτο οκτάλεπτο μπροστά 6-5. Στη δεύτερη περίοδο, τα τέρματα των Τρούλου και Αγγελόπουλου έφεραν τους γηπεδούχους στο 10-7, όμως οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 11-10 λίγο πριν το ημίχρονο.

Από εκεί και πέρα, η Βουλιαγμένη πάτησε το… γκάζι. Με ένα σερί 6-0 πήρε διαφορά ασφαλείας (17-10) και ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη. Ο Πανιώνιος μείωσε προσωρινά, όμως ο Μουρίκης διαμόρφωσε το 17-12 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο, οι γηπεδούχοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό, φτάνοντας άνετα στο τελικό 25-16.

Ο Δημήτρης Χατζής πέτυχε έξι γκολ, ο Νίκος Καστρινάκης πέντε και ο Μπάμπης Τρούλος τέσσερα για τη Βουλιαγμένη, ενώ από την άλλη πλευρά από τρία τέρματα σημείωσαν οι Ανδρέας Μπιτσάκος, Κώστας Μουρίκης και Αλέξανδρος Γούνας.

Στην επόμενη αγωνιστική, η Βουλιαγμένη θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Παλαιό Φάληρο, ενώ ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί τον ΝΟ Χίου.

Τα οκτάλεπτα: 6-5, 7-5, 4-2, 8-4

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 3, Τόττης, Αλμύρας, Τρούλος 4, Ούμποβιτς 1, Χατζής 6, Σαπουνάκης 2, Καστρινάκης 5, Τε Ρίελε 1, Σπάχιτς 2, Γιαννάτος 1, Χρ. Λεβαντής, Μπελέσης, Κ. Λεβαντής.

Πανιώνιος (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Οδ. Καρατζάς, Κ. Μπιτσάκος 2, Σπ. Καρατζάς, Παπάκος, Σουζούκι, Α. Μπιτσάκος 3, Τρασάι 1, Μουρίκης 3, Γούνας 3, Κουκουνάς 2, Καπετανάκης 2, Μαυροβουνιώτης, Ανδριανόπουλος, Μότσιας.