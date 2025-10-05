Πρεμιέρα με «διπλό» στη Γλυφάδα για τον Εθνικό

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τη φετινή του πορεία στην Α1 Γυναικών υδατοσφαίρισης ο Εθνικός Πειραιά, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας του ΑΝΟ Γλυφάδας με 14-9, για την 1η αγωνιστική της Waterpolo League.

Η ομάδα του Πειραιά, που αγωνίστηκε με αμιγώς ελληνική σύνθεση και ενισχύθηκε με την Αριάδνη Καραμπέτσου, ήταν εντυπωσιακή στα πρώτα τρία οκτάλεπτα, φτάνοντας να προηγείται με 11-2 και 12-3.

Η Γλυφάδα, με κορυφαία την Αμερικανίδα Μπρουκ Οτσόα, κατάφερε στη συνέχεια να αντιδράσει και με ένα σερί 6-0 μείωσε τη διαφορά σε 12-9, όμως ο Εθνικός ανέκτησε τον έλεγχο και «κλείδωσε» τη νίκη.

Οι φιλοξενούμενες διατήρησαν την υπεροχή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και ξεκίνησαν με ένα σημαντικό «διπλό».

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (6/10) με το Ολυμπιακός-ΝΟ Βουλιαγμένης.

Τα οκτάλεπτα: 2-6, 0-2, 2-4, 5-2

Το πανόραμα της 1ης αγωνιστικής: