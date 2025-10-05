Παναθηναϊκός και Βουλιαγμένη στον ίδιο όμιλο - Ο Απόλλων Σμύρνης συνεχίζει στο Conference Cup

Η προκριματική φάση του Euro Cup στην υδατοσφαίριση ανδρών ολοκληρώθηκε σήμερα, Κυριακή (5/10), με τον ΝΟ Βουλιαγμένης να εξασφαλίζει την πρόκρισή του στους ομίλους της διοργάνωσης, ενώ ο Απόλλων Σμύρνης αποκλείστηκε, καθώς κατετάγη ως ο χειρότερος δεύτερος ανάμεσα στους τέσσερις ομίλους.

Η Βουλιαγμένη πέτυχε την πρόκριση ως η καλύτερη δεύτερη ομάδα. Με βάση την κατάταξη, ο ΝΟΒ τοποθετείται στον Γ΄ όμιλο, όπου ήδη βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, μαζί με τη Μπουντούτσνοστ (Μαυροβούνιο) και τη Βαζούτας (Ουγγαρία).

Ο Απόλλων Σμύρνης, από την άλλη, θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στη δεύτερη προκριματική φάση του νεοσύστατου Conference Cup.

Οι όμιλοι του Euro Cup 2025–26:

Α΄ Όμιλος: Γιουγκ Ντουμπρόβνικ (Κροατία), Σολάρις Σίμπενικ (Κροατία), Τεράσα (Ισπανία), Ντούισμπουργκ (Γερμανία)

Β΄ Όμιλος: Τριέστε (Ιταλία), Ντιναμό Βουκουρεστίου (Ρουμανία), Μπαρτσελόνα (Ισπανία), Τσόλνοκι (Ουγγαρία)

Γ΄ Όμιλος: Παναθηναϊκός (Ελλάδα), Βουλιαγμένη (Ελλάδα), Μπουντούτσνοστ (Μαυροβούνιο), Βαζούτας (Ουγγαρία)

Δ΄ Όμιλος: Σάμπατς (Σερβία), Σπαντάου (Γερμανία), Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία), Σαβόνα (Ιταλία)