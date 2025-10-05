«Φτωχή» νίκη για τον Απόλλωνα Σμύρνης

Ο Απόλλων Σμύρνης ολοκλήρωσε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στον Α΄ προκριματικό όμιλο του Euro Cup υδατοσφαίρισης ανδρών, τον οποίο φιλοξένησε στο Σεράφειο κολυμβητήριιο.

Η "αμφίβια ταξιαρχία" επικράτησε 23-15 της ολλανδικής Ντε Τσάαν, κατέλαβε τη δεύτερη θέση του ομίλου, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη μεγάλη διαφορά τερμάτων που χρειαζόταν. Αν και είναι ακόμη σε εξέλιξη οι αγώνες στον Γ΄ και στον Δ΄ όμιλο, όλα δείχνουν ότι οι "κυανόλευκοι", με έξι βαθμούς και συντελεστή τερμάτων +6, θα είναι η χειρότερη δεύτερη ομάδα μεταξύ των τεσσάρων γκρουπ της προκριματικής φάσης, κάτι που συνεπάγεται αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Να σημειωθεί ότι ο Απόλλωνας αγωνίστηκε σήμερα χωρίς τον προπονητή του, Τεό Λοράντο, και τον αρχηγό του, Μανώλη Σολανάκη, καθώς αμφότεροι αποβλήθηκαν στο χθεσινό (4/10) επεισοδιακό ματς με την Α-Πόλο, όπως και ο βοηθός προπονητής, Νίκος Μπαμπάνας.

Στο άλλο ματς της τελευταίας αγωνιστικής του Α΄ ομίλου, η Α-Πόλο έκανε την έκπληξη και νίκησε 16-11 τη Σπαντάου, αλλά το αποτέλεσμα αυτό δεν επηρέασε την τελική κατάταξη. Η γερμανική ομάδα με έξι βαθμούς κατέλαβε την πρώτη θέση, σε ισοβαθμία με τον Απόλλωνα (τον οποίο είχε κερδίσει στην πρεμιέρα), ενώ η πρωταθλήτρια Γεωργίας τερμάτισε τρίτη με πέντε βαθμούς, "πληρώνοντας" την απώλεια που είχε την Παρασκευή (3/10) απέναντι στην Ντε Τσάαν, την οποία νίκησε στα πέναλτι.

Η εξέλιξη του ομίλου στο Σεράφειο "επισφράγισε" την πρόκριση της Βουλιαγμένης στη φάση των ομίλων, καθώς ο ΝΟΒ κατετάγη δεύτερος στον Α΄ όμιλο, με έξι βαθμούς και συντελεστή τερμάτων +14.

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 7-3, 4-4, 6-4

Η σύνθεση του Απόλλωνα: Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 5, Παππάς 3, Καπότσης 3, Λασκαρίδης 2, Ντάουμπε 5, Ρομπόπουλος 3, Μυρίλος, Γαρδίκας 1, Αλευρίδης 1, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης, Σάρρος

