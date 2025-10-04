Νίκησε και ελπίζει ο Απόλλων Σμύρνης!

Αν και συνάντησε σθεναρή αντίσταση από την πρωταθλήτρια Γεωργίας, η «αμφίβια ταξιαρχία» σημείωσε την πρώτη νίκη του στον Α' προκριματικό όμιλο του Euro Cup υδατοσφαίρισης ανδρών, τον οποίο φιλοξενεί στο Σεράφειο κολυμβητήριο.

Μετά από έναν πολύ σκληρό αγώνα, ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε 14-12 και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στη φάση των ομίλων.

Η ομάδα του Τεό Λοράντου αιφνιδιάστηκε στο ξεκίνημα και βρέθηκε να χάνει 4-2 στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενος και την αποβολή με αντικατάσταση του έμπειρου Τζακάια, ο Απόλλωνας ανέτρεψε την κατάσταση και πέρασε μπροστά 8-5 και 10-7, στα μέσα της τρίτης περιόδου, όμως οι Γεωργιανοί απάντησαν με σερί 3-0 και ισοφάρισαν (10-10) στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου.

Στο φινάλε, και παρά το γεγονός ότι είχε χάσει βασικούς παίκτες (Αλαμάνος, Γαρδίκας, Σολανάκης) με τρεις ποινές, η «αμφίβια ταξιαρχία» κατόρθωσε να ανακτήσει το προβάδισμα και να πάρει το «τρίποντο».

Οι «κυανόλευκοι» χρειάζονται αύριο (5/10, 13:00) νίκη επί της ολλανδικής Ντε Τσάαν, ώστε να εξασφαλίσουν τη δεύτερη θέση και να ελπίζουν ότι θα περάσουν, ως μία από τις τρεις καλύτερες δεύτερες ομάδες μεταξύ των τεσσάρων προκριματικών γκρουπ. Την πρώτη θέση του Α΄ ομίλου εξασφάλισε η Σπαντάου, που νωρίτερα νίκησε την Ντε Τσάαν 21-9.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 6-2, 2-4, 4-2

Η σύνθεση του Απόλλωνα Σμύρνης: Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 3, Παππάς 1, Καπότσης, Λασκαρίδης 2, Ντάουμπε 4, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας 1, Αλευρίδης, Σολανάκης 3, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης.