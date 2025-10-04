Ποδαρικό με το δεξί για τον Άλιμο ΝΑΣ BETSSON, με νίκη 11-6 επί του Πανιωνίου!

Ο Άλιμος ΝΑΣ BETSSON ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία του Πρωταθλήματος Α1 Γυναικών, πετυχαίνοντας εμφατική νίκη με 11-6 επί του Πανιώνιου εκτός έδρας, στον Κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.

Στο πρώτο πρώτο οκτάλεπτο, το σκορ άνοιξε η Μαρία Ρακιντζή στο 6:58 με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν με την Νεφέλη Χαλδαίου στο 4:27. Η απάντηση ήρθε από τον Πανιώνιο με την Μαργαρίτα Πλευρίτου στο 4:00 και την Αφροδίτη Μπιτσάκου να ισοφαρίζει στο 3:31 σε 2-2.

Η Κανελλοπούλου έδωσε προβάδισμα με 3-2 στον Άλιμο ΝΑΣ BETSSON στο 02:40, με την Ξανθοπόλου να φέρνει ξανά στα ίσα το σκορ στο 2:21 για τον Πανιώνιο και την Παπαναστασίου να κάνει το 4-3 με 01:33. Η Φλερίν Μπόσφελντ αποκατέστησε ξανά την ισορροπία (4-4) 13’’ πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου.

Η Μαρία Πάτρα άνοιξε το σκορ στο 5:18 του δευτέρου οκταλέπτου με τον Άλιμο ΝΑΣ BETSSON, να παίρνει ξανά κεφάλι στο σκορ και την Χαλδαίοιυ να διπλασιάζει τα τέρματα της ανοίγοντας τη διαφορά στο σκορ σε 6-4.

Η Μαρία Πάτρα κατάφερε να εκμεταλλευτεί την αποβολή της Λαμπροπούλου στην εκπνοή της δεύτερης περιόδου διπλασιάζοντας τα τέρματά της, με τα οποία ο Άλιμος ΝΑΣ BETSSON ξέφυγε στο σκορ με 7-4 στο ημίχρονο.

Η πρώτη επίθεση στην τρίτη περίοδο ήταν για τον Άλιμο ΝΑΣ BETSSON και την κέρδισε η Νεφέλη Χαλδαίου, όμως δεν κατάφερε να την αξιοποιήσει. Το δρόμο για τα δίκτυα άνοιξε η Αφροδίτη Μπιτσάκου, στην παίκτρια παραπάνω, μετά την αποβολή της Λαμπροπούλου, πετυχαίνοντας το 8-4, στο 5:55.

Στο 4:35 η Μαργαρίτα Πλευρίτου έκανε πέναλτι, όμως η Μαρία Πάτρα έστειλε την μπάλα στα χέρια της Γκανγκλ.

Η Αφροδίτη Μπιτσάκου πέτυχε το 9-4 στο 3:35, με τον Πανιώνιο να αντιδρά μετά από πολύ ώρα, καταφέρνοντας να μειώσει με την Μαργαρίτα Πλευρίτου σε 9-5 στο 3:15.

Η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Άλιμο ΝΑΣ BETSSON ξανά με την Μπιτσάκου για το 10-5 στο 2:13.

Στην τελευταία περίοδο το σπριντ κέρδισε ο Πανιώνιος με την Ρένερ, με την ομάδα της να μην καταφέρνει να την αξιοποιήσει. Ξεκίνησε με διπλή απόκρουση της Μαρίας Λάζαρη στις επιθέσεις του Πανιώνιου, ο οποίος όμως κατάφερε να κρατήσει την άμυνα του, με τον Νίκο Δεληγιάννη να ζητά τάιμ άουτ στο 5:36,

Η αποβολή της Μαρίας Πάτρα έδωσε την ευκαιρία στις Νεοσμυρνιώτισσες να μειώσουν σε 10-6 με την Μαργαρίτα Πλευρίτου στο 5:03.

Η επόμενη επίθεση απέβη άκαρπη για τον Άλιμο ΝΑΣ BETSSON, με τη Μαρία Πάτρα στην παίκτρια παραπάνω (αποβολή της Λαμπροπούλου στο 4:41) να στέλνει την μπάλα άουτ.

Νέο τάιμ άουτ για τον Νίκο Δεληγιάννη στο 2:58 πριν από τη λήξη. Ο Άλιμο ΝΑΣ BETSSON πιο συγκεντρωμένος, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία στην παίκτρια παραπάνω (αποβολή της Πλευρίτου) και με την Μπιτσάκου να πετυχαίνει το πέμπτο προσωπικό της τέρμα έκανε το 11-6, το οποίο έμελλε να είναι και το τελικό σκορ.

Ο βοηθός προπονητή του Αλίμου ΝΑΣ BETSSON, Τάσος Πιρπιρής δήλωσε μετά το πέρας της αναμέτρησης: «Ήταν πρεμιέρα και όπως όλες οι πρεμιέρες, για μία ομάδα νέα όπως είναι η δική μας, δημιούργησε άγχος, το οποίο φάνηκε στο πρώτο οκτάλεπτο. Το στρες αυτό φάνηκε κυρίως στην άμυνα, με αποτέλεσμα να δεχτούμε τέσσερα γκολ στο πρώτο οκτάλεπτο, όταν σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι δεχτήκαμε δύο. Παρόλ’ αυτά τα κορίτσια κατάφεραν να κυριαρχήσουν τα συναισθήματα τους και το παιχνίδι. Για μας πέρα από τη διαφορά στο σκορ, σημασία είχε να πάρουμε τη νίκη. Τα καταφέραμε και μένουμε σε αυτό. Η συνέχεια είναι πολύ απαιτητική με τον Ολυμπιακό τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Champions League, αλλά θα δουλέψουμε σκληρά όπως κάνουμε έως τώρα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Η ομάδα μπορεί να κάνει ωραία πράγματα, χρειαζόμαστε χρόνο, τα κορίτσια ευτυχώς ανταποκρίνονται καλά και ξέρουμε ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτεροι».

Η Μαρία Πάτρα από την πλευρά της σημείωσε: «Δεν είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη από τη σημερινή μας παρουσία. Ήρθε η νίκη που είναι σημαντικό εννοείται, αλλά δεν ήταν αντιπροσωπευτική εικόνα της ομάδας μας και αυτό με δυσαρεστεί. Ξέρω ότι μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα. Το καλό είναι ότι σε τρία οκτάλεπτα φάγαμε μόνο δύο γκολ. Υπήρχε λίγη ένταση και αγωνία γιατί ξέρουμε ότι κάποιοι δεν περιμένουν πολλά πράγματα από την ομάδα και θέλουμε να δείξουμε καλό πρόσωπο από την αρχή. Δεν πρέπει να ψάχνουμε για δικαιολογίες γιατί από την επόμενη εβδομάδα οι απαιτήσεις ανεβαίνουν κατακόρυφα. Πρέπει να είμαστε έτοιμες να αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό κοιτώντας τον στα μάτια».

Πανιώνιος - Άλιμος Άλιμος ΝΑΣ BETSSON 6-11

Οκτάλεπτα: 4-4, 0-3, 1-3, 1-1

Πανιώνιος: Ρακιντζή 1, Πλευρίτου Μ. 3, Ξανθοπούλου 1, Παπαναστασίου 1,

Άλιμος ΝΑΣ BETSSON: Μπιτσάκου 5, Χαλδαίου 2, Κανελλοπούλου 1, Μπόσφελντ 1, Πάτρα 2,