Πρεμιέρα με ήττα για τον Απόλλωνα Σμύρνης στο Σεράφειο

Δεν ξεκίνησε με το δεξί τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις ο Απόλλων Σμύρνης, καθώς στην πρεμιέρα του προκριματικού ομίλου του LEN Euro Cup, που φιλοξενείται στο Σεράφειο Κολυμβητήριο, γνώρισε την ήττα με 14-10 από τη Σπαντάου.

Ο Απόλλων Σμύρνης στην πρώτη του ευρωπαϊκή εμφάνιση με τον Τεό Λοράντο στον πάγκο και αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Παρά την προσπάθεια των «κυανόλευκων» να μείνουν κοντά στο σκορ μέχρι το τέλος, οι Γερμανοί είχαν τον έλεγχο και έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Σπαντάου να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα (3-4). Στη συνέχεια, οι Γερμανοί με επιμέρους σκορ 5-2 αύξησαν τη διαφορά.

Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν μπροστά με πέντε γκολ (5-10). Ο Απόλλων μείωσε σε 8-10, όμως δεν κατάφερε να πλησιάσει περισσότερο. Έτσι, η Σπαντάου διατήρησε την υπεροχή της και έφτασε στο τελικό 14-10.

Η «ελαφρά ταξιαρχία» συνεχίζει την προσπάθειά της για πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, με επόμενο αντίπαλο την Α-Πόλο, το βράδυ του Σαββάτου (4/10, 22:00).

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 2-5, 2-1, 3-4

Απόλλων Σμύρνης (Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος 2, Μπογκντάνοβιτς 2, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 1, Ντάουμπε 1, Ρομπόπουλος 1, Μυρίλος, Γαρδίκας, Αλευρίδης, Σολανάκης 2, Μητράκης Ν., Μητράκης Γ.

Σπαντοάου (Ρέστοβιτς): Μπάκσα, Αντρούσκιεβιτς 1, Χοφμαν, Νάγκι 4, Τκατς 3, Βούισιτς, Κόγιτς 1, Κίρου, Σταμ, Σέκουλιτς, Κάραϊ 4, Κουλίνα 1, Σπίκερ, Μπρουνς.