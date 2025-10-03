Τα προγράμματα της νέας σεζόν σε Waterpolo League και Waterpolo League Women

Μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μουσείο, ανακοινώθηκαν τα προγράμματα της νέας σεζόν στη Waterpolo League και στη Waterpolo League Women.

Η φετινή αγωνιστική χρονιά ξεκινά δυνατά, αφού το πρωτάθλημα γυναικών ανοίγει με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον κυπελλούχο Ολυμπιακό και την περσινή πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη. Μάλιστα, οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά μόλις λίγες ημέρες μετά τον τελικό του Super Cup, όπου οι «ερυθρόλευκες» έκαναν το 3/3 στον θεσμό.

Στους άνδρες, το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει κλασικό ντέρμπι στην πρεμιέρα, ωστόσο και στους δύο ομίλους υπάρχουν σημαντικές αναμετρήσεις με έντονο ενδιαφέρον. Ολυμπιακός, Απόλλων Σμύρνης, ΝΟ Βουλιαγμένης και Παναθηναϊκός, οι οποίοι έχουν φέτος και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ξεκινούν την πορεία τους απέναντι σε παραδοσιακά δυνατές ομάδες.

Η κλήρωση αφορούσε τον πρώτο γύρο της κανονικής περιόδου. Στον δεύτερο γύρο τα ίδια ζευγάρια θα αναμετρηθούν με αντίστροφη έδρα, ενώ θα υπάρξει διακοπή λόγω του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (26 Ιανουαρίου - 8 Φεβρουαρίου 2026).

Αναλυτικά το πρόγραμμα σε άνδρες και γυναίκες:

Waterpolo League Ανδρών – Α’ Όμιλος (Α’ γύρος)

1η αγ. (Α’ ΓΥΡΟΣ)

ΑΟ Π. Φαλήρου – Παναθηναϊκός ΑΟ (04/10, 18:00)

ΝΟ Χίου – ΝΟ Χανίων (04/10, 15:30)

ΝΟ Βουλιαγμένης – Πανιώνιος ΓΣΣ (08/10, 18:00)

Εθνικός ΟΦΠΦ – ΝΟ Πατρών (05/10, 18:15)

2η αγ. (11/10/2025)

ΑΟ Π. Φαλήρου – ΝΟ Βουλιαγμένης

Παναθηναϊκός ΑΟ – ΝΟ Πατρών

ΝΟ Χανίων – Εθνικός ΟΦΠΦ

Πανιώνιος ΓΣΣ – ΝΟ Χίου

3η αγ. (18/10/2025)

ΝΟ Πατρών – ΝΟ Χανίων

Εθνικός ΟΦΠΦ – Πανιώνιος ΓΣΣ

ΝΟ Βουλιαγμένης – Παναθηναϊκός ΑΟ

ΝΟ Χίου – ΑΟ Π. Φαλήρου

4η αγ. (25/10/2025)

Πανιώνιος ΓΣΣ – ΝΟ Πατρών

ΑΟ Π. Φαλήρου – Εθνικός ΟΦΠΦ

ΝΟ Βουλιαγμένης – ΝΟ Χίου

Παναθηναϊκός ΑΟ – ΝΟ Χανίων

5η αγ. (01/11/2025)

Εθνικός ΟΦΠΦ – ΝΟ Βουλιαγμένης

ΝΟ Χίου – Παναθηναϊκός ΑΟ

ΝΟ Πατρών – ΑΟ Π. Φαλήρου

ΝΟ Χανίων – Πανιώνιος ΓΣΣ

6η αγ. (08/11/2025)

ΝΟ Χίου – Εθνικός ΟΦΠΦ

Παναθηναϊκός ΑΟ – Πανιώνιος ΓΣΣ

ΑΟ Π. Φαλήρου – ΝΟ Χανίων

ΝΟ Βουλιαγμένης – ΝΟ Πατρών

7η αγ. (15/11/2025)

Πανιώνιος ΓΣΣ – ΑΟ Π. Φαλήρου

ΝΟ Χανίων – ΝΟ Βουλιαγμένης

ΝΟ Πατρών – ΝΟ Χίου

Εθνικός ΟΦΠΦ – Παναθηναϊκός ΑΟ

8η αγ. (22/11/2025, Β’ ΓΥΡΟΣ)

Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΟ Π. Φαλήρου

ΝΟ Χανίων – ΝΟ Χίου

Πανιώνιος ΓΣΣ – ΝΟ Βουλιαγμένης

ΝΟ Πατρών – Εθνικός ΟΦΠΦ

9η αγ. (29/11/2025)

ΝΟ Βουλιαγμένης – ΑΟ Π. Φαλήρου

ΝΟ Πατρών – Παναθηναϊκός ΑΟ

Εθνικός ΟΦΠΦ – ΝΟ Χανίων

ΝΟ Χίου – Πανιώνιος ΓΣΣ

10η αγ. (06/12/2025)

ΝΟ Χίου – ΝΟ Πατρών

Πανιώνιος ΓΣΣ – Εθνικός ΟΦΠΦ

Παναθηναϊκός ΑΟ – ΝΟ Βουλιαγμένης

ΑΟ Π. Φαλήρου – ΝΟ Χανίων

11η αγ. (13/12/2025)

ΝΟ Πατρών – Πανιώνιος ΓΣΣ

Εθνικός ΟΦΠΦ – ΑΟ Π. Φαλήρου

ΝΟ Χίου – ΝΟ Βουλιαγμένης

ΝΟ Χανίων – Παναθηναϊκός ΑΟ

12η αγ. (31/01/2026)

ΝΟ Βουλιαγμένης – Εθνικός ΟΦΠΦ

Παναθηναϊκός ΑΟ – ΝΟ Χίου

ΑΟ Π. Φαλήρου – ΝΟ Πατρών

Πανιώνιος ΓΣΣ – ΝΟ Χανίων

13η αγ. (07/02/2026)

Εθνικός ΟΦΠΦ – ΝΟ Χίου

Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός ΑΟ

ΝΟ Χανίων – ΑΟ Π. Φαλήρου

ΝΟ Πατρών – ΝΟ Βουλιαγμένης

14η αγ. (14/02/2026)

ΑΟ Π. Φαλήρου – Πανιώνιος ΓΣΣ

ΝΟ Βουλιαγμένης – ΝΟ Χανίων

ΝΟ Χίου – ΝΟ Πατρών

Παναθηναϊκός ΑΟ – Εθνικός ΟΦΠΦ

Waterpolo League Ανδρών – Β’ Όμιλος (Α’ Γύρος)

1η αγ. (04-08/10/2025)

ΝΟ Λάρισας Exalco – Ολυμπιακός ΣΦΠ (04/10, 16:00)

Υδραϊκός ΝΟ – ΟΦΘ (04/10, 16:00)

ΓΣ Περιστερίου – ΠΑΟΚ Domus Ergo (04/10, 16:00)

ΓΣ Απόλλων Σμ. – ΑΝΟ Γλυφάδας (08/10, 21:30)

2η αγ. (11/10/2025)

ΝΟ Λάρισας Exalco – ΓΣ Περιστερίου

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΝΟ Γλυφάδας

ΟΦΘ – ΓΣ Απόλλων Σμ.

ΠΑΟΚ Domus Ergo – Ολυμπιακός ΣΦΠ

3η αγ. (18/10/2025)

ΑΝΟ Γλυφάδας – ΟΦΘ

ΓΣ Απόλλων Σμ. – ΠΑΟΚ Domus Ergo

ΓΣ Περιστερίου – Ολυμπιακός ΣΦΠ

Υδραϊκός ΝΟ – ΝΟ Λάρισας Exalco

4η αγ. (25/10/2025)

ΠΑΟΚ Domus Ergo – ΑΝΟ Γλυφάδας

ΝΟ Λάρισας Exalco – ΓΣ Απόλλων Σμ.

ΓΣ Περιστερίου – Υδραϊκός ΝΟ

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΟΦΘ

5η αγ. (01/11/2025)

ΓΣ Απόλλων Σμ. – ΓΣ Περιστερίου

Υδραϊκός ΝΟ – Ολυμπιακός ΣΦΠ

ΑΝΟ Γλυφάδας – ΝΟ Λάρισας Exalco

ΟΦΘ – ΠΑΟΚ Domus Ergo

6η αγ. (08/11/2025)

Υδραϊκός ΝΟ – ΓΣ Απόλλων Σμ.

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΠΑΟΚ Domus Ergo

ΝΟ Λάρισας Exalco – ΟΦΘ

ΓΣ Περιστερίου – ΑΝΟ Γλυφάδας

7η αγ. (15/11/2025)

ΠΑΟΚ Domus Ergo – ΝΟ Λάρισας Exalco

ΟΦΘ – ΓΣ Περιστερίου

ΑΝΟ Γλυφάδας – Υδραϊκός ΝΟ

ΓΣ Απόλλων Σμ. – Ολυμπιακός ΣΦΠ

8η αγ. (22/11/2025, Β’ ΓΥΡΟΣ)

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΝΟ Λάρισας Exalco

ΟΦΘ – Υδραϊκός ΝΟ

ΠΑΟΚ Domus Ergo – ΓΣ Περιστερίου

ΑΝΟ Γλυφάδας – ΓΣ Απόλλων Σμ.

9η αγ. (29/11/2025)

ΓΣ Περιστερίου – ΝΟ Λάρισας Exalco

ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός ΣΦΠ

ΓΣ Απόλλων Σμ. – ΟΦΘ

Υδραϊκός ΝΟ – ΠΑΟΚ Domus Ergo

10η αγ. (06/12/2025)

ΟΦΘ – ΑΝΟ Γλυφάδας

ΠΑΟΚ Domus Ergo – ΓΣ Απόλλων Σμ.

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΓΣ Περιστερίου

ΝΟ Λάρισας Exalco – Υδραϊκός ΝΟ

11η αγ. (13/12/2025)

ΑΝΟ Γλυφάδας – ΠΑΟΚ Domus Ergo

ΓΣ Απόλλων Σμ. – ΝΟ Λάρισας Exalco

Υδραϊκός ΝΟ – ΓΣ Περιστερίου

ΟΦΘ – Ολυμπιακός ΣΦΠ

12η αγ. (31/01/2026)

ΓΣ Περιστερίου – ΓΣ Απόλλων Σμ.

Υδραϊκός ΝΟ – Ολυμπιακός ΣΦΠ

ΑΝΟ Γλυφάδας – ΝΟ Λάρισας Exalco

ΟΦΘ – ΠΑΟΚ Domus Ergo

13η αγ. (07/02/2026)

ΓΣ Απόλλων Σμ. – Υδραϊκός ΝΟ

ΠΑΟΚ Domus Ergo – Ολυμπιακός ΣΦΠ

ΟΦΘ – ΝΟ Λάρισας Exalco

ΑΝΟ Γλυφάδας – ΓΣ Περιστερίου

14η αγ. (14/02/2026)

ΝΟ Λάρισας Exalco – ΠΑΟΚ Domus Ergo

ΓΣ Περιστερίου – ΟΦΘ

Υδραϊκός ΝΟ – ΑΝΟ Γλυφάδας

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΓΣ Απόλλων Σμ.

Waterpolo League Γυναικών – Α’ Γύρος

1η αγ. (04-06/10/2025)

ΝΕ Πατρών – ΝΟ Χανίων (04/10, 14:00)

ΝΟ Πατρών – ΝΟ Ρεθύμνου (04/10, 15:30)

Πανιώνιος ΓΣΣ – Άλιμος ΝΑΣ Betsson (04/10, 18:15)

ΓΣ Ηλιούπολης – ΠΑΟΚ Domus Ergo (04/10, 18:30)

ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair – Εθνικός ΟΦΠΦ (05/10, 13:00)

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΝΟ Βουλιαγμένης (06/10, 18:30)

2η αγ. (11/10/2025)

ΝΕ Πατρών – ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair

ΝΟ Χανίων – ΝΟ Ρεθύμνου

ΝΟ Βουλιαγμένης – ΝΟ Πατρών

Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός ΣΦΠ

ΠΑΟΚ Domus Ergo – Πανιώνιος ΓΣΣ

Εθνικός ΟΦΠΦ – ΓΣ Ηλιούπολης

3η αγ. (15/10/2025)

ΝΟ Πατρών – Εθνικός ΟΦΠΦ

ΝΟ Ρεθύμνου – ΠΑΟΚ Domus Ergo

ΝΟ Βουλιαγμένης – Άλιμος ΝΑΣ Betsson

ΓΣ Ηλιούπολης – ΝΟ Χανίων

Πανιώνιος ΓΣΣ – ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΝΕ Πατρών

4η αγ. (18/10/2025)

Εθνικός ΟΦΠΦ – ΝΟ Ρεθύμνου

ΝΕ Πατρών – ΝΟ Πατρών

ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair – Ολυμπιακός ΣΦΠ

ΓΣ Ηλιούπολης – Πανιώνιος ΓΣΣ

ΝΟ Χανίων – Άλιμος ΝΑΣ Betsson

ΠΑΟΚ Domus Ergo – ΝΟ Βουλιαγμένης

5η αγ. (25/10/2025)

ΠΑΟΚ Domus Ergo – Εθνικός ΟΦΠΦ

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΝΟ Χανίων

ΝΟ Πατρών – Πανιώνιος ΓΣΣ

ΝΟ Ρεθύμνου – ΓΣ Ηλιούπολης

ΝΟ Βουλιαγμένης – ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair

Άλιμος ΝΑΣ Betsson – ΝΕ Πατρών

6η αγ. (01/11/2025)

Πανιώνιος ΓΣΣ – ΝΟ Ρεθύμνου

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΝΟ Πατρών

ΝΟ Χανίων – Εθνικός ΟΦΠΦ

ΝΕ Πατρών – ΠΑΟΚ Domus Ergo

ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair – Άλιμος ΝΑΣ Betsson

ΓΣ Ηλιούπολης – ΝΟ Βουλιαγμένης

7η αγ. (12/11/2025)

ΝΟ Πατρών – Άλιμος ΝΑΣ Betsson

ΝΟ Ρεθύμνου – ΝΟ Βουλιαγμένης

ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair – ΝΟ Χανίων

ΓΣ Ηλιούπολης – ΝΕ Πατρών

Πανιώνιος ΓΣΣ – Εθνικός ΟΦΠΦ

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΠΑΟΚ Domus Ergo

8η αγ. (15/11/2025)

Εθνικός ΟΦΠΦ – Ολυμπιακός ΣΦΠ

ΝΕ Πατρών – Πανιώνιος ΓΣΣ

ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair – ΓΣ Ηλιούπολης

ΝΟ Χανίων – ΝΟ Βουλιαγμένης

Άλιμος ΝΑΣ Betsson – ΝΟ Ρεθύμνου

ΠΑΟΚ Domus Ergo – ΝΟ Πατρών

9η αγ. (19/11/2025)

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΓΣ Ηλιούπολης

ΝΟ Πατρών – ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair

ΝΟ Ρεθύμνου – ΝΕ Πατρών

ΝΟ Βουλιαγμένης – Εθνικός ΟΦΠΦ

Άλιμος ΝΑΣ Betsson – ΠΑΟΚ Domus Ergo

Πανιώνιος ΓΣΣ – ΝΟ Χανίων

10η αγ. (22/11/2025)

ΝΟ Χανίων – ΠΑΟΚ Domus Ergo

Εθνικός ΟΦΠΦ – Άλιμος ΝΑΣ Betsson

ΝΕ Πατρών – ΝΟ Βουλιαγμένης

ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair – ΝΟ Ρεθύμνου

ΓΣ Ηλιούπολης – ΝΟ Πατρών

Πανιώνιος ΓΣΣ – Ολυμπιακός ΣΦΠ

11η αγ. (06/12/2025)