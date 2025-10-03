Τα προγράμματα της νέας σεζόν σε Waterpolo League και Waterpolo League Women

Η φετινή αγωνιστική χρονιά ξεκινά δυνατά, αφού το πρωτάθλημα γυναικών ανοίγει με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον κυπελλούχο Ολυμπιακό και την περσινή πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη. Μάλιστα, οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά μόλις λίγες ημέρες μετά τον τελικό του Super Cup, όπου οι «ερυθρόλευκες» έκαναν το 3/3 στον θεσμό.
Στους άνδρες, το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει κλασικό ντέρμπι στην πρεμιέρα, ωστόσο και στους δύο ομίλους υπάρχουν σημαντικές αναμετρήσεις με έντονο ενδιαφέρον. Ολυμπιακός, Απόλλων Σμύρνης, ΝΟ Βουλιαγμένης και Παναθηναϊκός, οι οποίοι έχουν φέτος και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ξεκινούν την πορεία τους απέναντι σε παραδοσιακά δυνατές ομάδες.
Η κλήρωση αφορούσε τον πρώτο γύρο της κανονικής περιόδου. Στον δεύτερο γύρο τα ίδια ζευγάρια θα αναμετρηθούν με αντίστροφη έδρα, ενώ θα υπάρξει διακοπή λόγω του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (26 Ιανουαρίου - 8 Φεβρουαρίου 2026).
Αναλυτικά το πρόγραμμα σε άνδρες και γυναίκες:
Waterpolo League Ανδρών – Α’ Όμιλος (Α’ γύρος)
1η αγ. (Α’ ΓΥΡΟΣ)
-
ΑΟ Π. Φαλήρου – Παναθηναϊκός ΑΟ (04/10, 18:00)
-
ΝΟ Χίου – ΝΟ Χανίων (04/10, 15:30)
-
ΝΟ Βουλιαγμένης – Πανιώνιος ΓΣΣ (08/10, 18:00)
-
Εθνικός ΟΦΠΦ – ΝΟ Πατρών (05/10, 18:15)
2η αγ. (11/10/2025)
-
ΑΟ Π. Φαλήρου – ΝΟ Βουλιαγμένης
-
Παναθηναϊκός ΑΟ – ΝΟ Πατρών
-
ΝΟ Χανίων – Εθνικός ΟΦΠΦ
-
Πανιώνιος ΓΣΣ – ΝΟ Χίου
3η αγ. (18/10/2025)
-
ΝΟ Πατρών – ΝΟ Χανίων
-
Εθνικός ΟΦΠΦ – Πανιώνιος ΓΣΣ
-
ΝΟ Βουλιαγμένης – Παναθηναϊκός ΑΟ
-
ΝΟ Χίου – ΑΟ Π. Φαλήρου
4η αγ. (25/10/2025)
-
Πανιώνιος ΓΣΣ – ΝΟ Πατρών
-
ΑΟ Π. Φαλήρου – Εθνικός ΟΦΠΦ
-
ΝΟ Βουλιαγμένης – ΝΟ Χίου
-
Παναθηναϊκός ΑΟ – ΝΟ Χανίων
5η αγ. (01/11/2025)
-
Εθνικός ΟΦΠΦ – ΝΟ Βουλιαγμένης
-
ΝΟ Χίου – Παναθηναϊκός ΑΟ
-
ΝΟ Πατρών – ΑΟ Π. Φαλήρου
-
ΝΟ Χανίων – Πανιώνιος ΓΣΣ
6η αγ. (08/11/2025)
-
ΝΟ Χίου – Εθνικός ΟΦΠΦ
-
Παναθηναϊκός ΑΟ – Πανιώνιος ΓΣΣ
-
ΑΟ Π. Φαλήρου – ΝΟ Χανίων
-
ΝΟ Βουλιαγμένης – ΝΟ Πατρών
7η αγ. (15/11/2025)
-
Πανιώνιος ΓΣΣ – ΑΟ Π. Φαλήρου
-
ΝΟ Χανίων – ΝΟ Βουλιαγμένης
-
ΝΟ Πατρών – ΝΟ Χίου
-
Εθνικός ΟΦΠΦ – Παναθηναϊκός ΑΟ
8η αγ. (22/11/2025, Β’ ΓΥΡΟΣ)
-
Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΟ Π. Φαλήρου
-
ΝΟ Χανίων – ΝΟ Χίου
-
Πανιώνιος ΓΣΣ – ΝΟ Βουλιαγμένης
-
ΝΟ Πατρών – Εθνικός ΟΦΠΦ
9η αγ. (29/11/2025)
-
ΝΟ Βουλιαγμένης – ΑΟ Π. Φαλήρου
-
ΝΟ Πατρών – Παναθηναϊκός ΑΟ
-
Εθνικός ΟΦΠΦ – ΝΟ Χανίων
-
ΝΟ Χίου – Πανιώνιος ΓΣΣ
10η αγ. (06/12/2025)
-
ΝΟ Χίου – ΝΟ Πατρών
-
Πανιώνιος ΓΣΣ – Εθνικός ΟΦΠΦ
-
Παναθηναϊκός ΑΟ – ΝΟ Βουλιαγμένης
-
ΑΟ Π. Φαλήρου – ΝΟ Χανίων
11η αγ. (13/12/2025)
-
ΝΟ Πατρών – Πανιώνιος ΓΣΣ
-
Εθνικός ΟΦΠΦ – ΑΟ Π. Φαλήρου
-
ΝΟ Χίου – ΝΟ Βουλιαγμένης
-
ΝΟ Χανίων – Παναθηναϊκός ΑΟ
12η αγ. (31/01/2026)
-
ΝΟ Βουλιαγμένης – Εθνικός ΟΦΠΦ
-
Παναθηναϊκός ΑΟ – ΝΟ Χίου
-
ΑΟ Π. Φαλήρου – ΝΟ Πατρών
-
Πανιώνιος ΓΣΣ – ΝΟ Χανίων
13η αγ. (07/02/2026)
-
Εθνικός ΟΦΠΦ – ΝΟ Χίου
-
Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός ΑΟ
-
ΝΟ Χανίων – ΑΟ Π. Φαλήρου
-
ΝΟ Πατρών – ΝΟ Βουλιαγμένης
14η αγ. (14/02/2026)
-
ΑΟ Π. Φαλήρου – Πανιώνιος ΓΣΣ
-
ΝΟ Βουλιαγμένης – ΝΟ Χανίων
-
ΝΟ Χίου – ΝΟ Πατρών
-
Παναθηναϊκός ΑΟ – Εθνικός ΟΦΠΦ
Waterpolo League Ανδρών – Β’ Όμιλος (Α’ Γύρος)
1η αγ. (04-08/10/2025)
-
ΝΟ Λάρισας Exalco – Ολυμπιακός ΣΦΠ (04/10, 16:00)
-
Υδραϊκός ΝΟ – ΟΦΘ (04/10, 16:00)
-
ΓΣ Περιστερίου – ΠΑΟΚ Domus Ergo (04/10, 16:00)
-
ΓΣ Απόλλων Σμ. – ΑΝΟ Γλυφάδας (08/10, 21:30)
2η αγ. (11/10/2025)
-
ΝΟ Λάρισας Exalco – ΓΣ Περιστερίου
-
Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΝΟ Γλυφάδας
-
ΟΦΘ – ΓΣ Απόλλων Σμ.
-
ΠΑΟΚ Domus Ergo – Ολυμπιακός ΣΦΠ
3η αγ. (18/10/2025)
-
ΑΝΟ Γλυφάδας – ΟΦΘ
-
ΓΣ Απόλλων Σμ. – ΠΑΟΚ Domus Ergo
-
ΓΣ Περιστερίου – Ολυμπιακός ΣΦΠ
-
Υδραϊκός ΝΟ – ΝΟ Λάρισας Exalco
4η αγ. (25/10/2025)
-
ΠΑΟΚ Domus Ergo – ΑΝΟ Γλυφάδας
-
ΝΟ Λάρισας Exalco – ΓΣ Απόλλων Σμ.
-
ΓΣ Περιστερίου – Υδραϊκός ΝΟ
-
Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΟΦΘ
5η αγ. (01/11/2025)
-
ΓΣ Απόλλων Σμ. – ΓΣ Περιστερίου
-
Υδραϊκός ΝΟ – Ολυμπιακός ΣΦΠ
-
ΑΝΟ Γλυφάδας – ΝΟ Λάρισας Exalco
-
ΟΦΘ – ΠΑΟΚ Domus Ergo
6η αγ. (08/11/2025)
-
Υδραϊκός ΝΟ – ΓΣ Απόλλων Σμ.
-
Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΠΑΟΚ Domus Ergo
-
ΝΟ Λάρισας Exalco – ΟΦΘ
-
ΓΣ Περιστερίου – ΑΝΟ Γλυφάδας
7η αγ. (15/11/2025)
-
ΠΑΟΚ Domus Ergo – ΝΟ Λάρισας Exalco
-
ΟΦΘ – ΓΣ Περιστερίου
-
ΑΝΟ Γλυφάδας – Υδραϊκός ΝΟ
-
ΓΣ Απόλλων Σμ. – Ολυμπιακός ΣΦΠ
8η αγ. (22/11/2025, Β’ ΓΥΡΟΣ)
-
Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΝΟ Λάρισας Exalco
-
ΟΦΘ – Υδραϊκός ΝΟ
-
ΠΑΟΚ Domus Ergo – ΓΣ Περιστερίου
-
ΑΝΟ Γλυφάδας – ΓΣ Απόλλων Σμ.
9η αγ. (29/11/2025)
-
ΓΣ Περιστερίου – ΝΟ Λάρισας Exalco
-
ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός ΣΦΠ
-
ΓΣ Απόλλων Σμ. – ΟΦΘ
-
Υδραϊκός ΝΟ – ΠΑΟΚ Domus Ergo
10η αγ. (06/12/2025)
-
ΟΦΘ – ΑΝΟ Γλυφάδας
-
ΠΑΟΚ Domus Ergo – ΓΣ Απόλλων Σμ.
-
Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΓΣ Περιστερίου
-
ΝΟ Λάρισας Exalco – Υδραϊκός ΝΟ
11η αγ. (13/12/2025)
-
ΑΝΟ Γλυφάδας – ΠΑΟΚ Domus Ergo
-
ΓΣ Απόλλων Σμ. – ΝΟ Λάρισας Exalco
-
Υδραϊκός ΝΟ – ΓΣ Περιστερίου
-
ΟΦΘ – Ολυμπιακός ΣΦΠ
12η αγ. (31/01/2026)
-
ΓΣ Περιστερίου – ΓΣ Απόλλων Σμ.
-
Υδραϊκός ΝΟ – Ολυμπιακός ΣΦΠ
-
ΑΝΟ Γλυφάδας – ΝΟ Λάρισας Exalco
-
ΟΦΘ – ΠΑΟΚ Domus Ergo
13η αγ. (07/02/2026)
-
ΓΣ Απόλλων Σμ. – Υδραϊκός ΝΟ
-
ΠΑΟΚ Domus Ergo – Ολυμπιακός ΣΦΠ
-
ΟΦΘ – ΝΟ Λάρισας Exalco
-
ΑΝΟ Γλυφάδας – ΓΣ Περιστερίου
14η αγ. (14/02/2026)
-
ΝΟ Λάρισας Exalco – ΠΑΟΚ Domus Ergo
-
ΓΣ Περιστερίου – ΟΦΘ
-
Υδραϊκός ΝΟ – ΑΝΟ Γλυφάδας
-
Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΓΣ Απόλλων Σμ.
Waterpolo League Γυναικών – Α’ Γύρος
1η αγ. (04-06/10/2025)
-
ΝΕ Πατρών – ΝΟ Χανίων (04/10, 14:00)
-
ΝΟ Πατρών – ΝΟ Ρεθύμνου (04/10, 15:30)
-
Πανιώνιος ΓΣΣ – Άλιμος ΝΑΣ Betsson (04/10, 18:15)
-
ΓΣ Ηλιούπολης – ΠΑΟΚ Domus Ergo (04/10, 18:30)
-
ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair – Εθνικός ΟΦΠΦ (05/10, 13:00)
-
Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΝΟ Βουλιαγμένης (06/10, 18:30)
2η αγ. (11/10/2025)
-
ΝΕ Πατρών – ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair
-
ΝΟ Χανίων – ΝΟ Ρεθύμνου
-
ΝΟ Βουλιαγμένης – ΝΟ Πατρών
-
Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός ΣΦΠ
-
ΠΑΟΚ Domus Ergo – Πανιώνιος ΓΣΣ
-
Εθνικός ΟΦΠΦ – ΓΣ Ηλιούπολης
3η αγ. (15/10/2025)
-
ΝΟ Πατρών – Εθνικός ΟΦΠΦ
-
ΝΟ Ρεθύμνου – ΠΑΟΚ Domus Ergo
-
ΝΟ Βουλιαγμένης – Άλιμος ΝΑΣ Betsson
-
ΓΣ Ηλιούπολης – ΝΟ Χανίων
-
Πανιώνιος ΓΣΣ – ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair
-
Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΝΕ Πατρών
4η αγ. (18/10/2025)
-
Εθνικός ΟΦΠΦ – ΝΟ Ρεθύμνου
-
ΝΕ Πατρών – ΝΟ Πατρών
-
ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair – Ολυμπιακός ΣΦΠ
-
ΓΣ Ηλιούπολης – Πανιώνιος ΓΣΣ
-
ΝΟ Χανίων – Άλιμος ΝΑΣ Betsson
-
ΠΑΟΚ Domus Ergo – ΝΟ Βουλιαγμένης
5η αγ. (25/10/2025)
-
ΠΑΟΚ Domus Ergo – Εθνικός ΟΦΠΦ
-
Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΝΟ Χανίων
-
ΝΟ Πατρών – Πανιώνιος ΓΣΣ
-
ΝΟ Ρεθύμνου – ΓΣ Ηλιούπολης
-
ΝΟ Βουλιαγμένης – ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair
-
Άλιμος ΝΑΣ Betsson – ΝΕ Πατρών
6η αγ. (01/11/2025)
-
Πανιώνιος ΓΣΣ – ΝΟ Ρεθύμνου
-
Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΝΟ Πατρών
-
ΝΟ Χανίων – Εθνικός ΟΦΠΦ
-
ΝΕ Πατρών – ΠΑΟΚ Domus Ergo
-
ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair – Άλιμος ΝΑΣ Betsson
-
ΓΣ Ηλιούπολης – ΝΟ Βουλιαγμένης
7η αγ. (12/11/2025)
-
ΝΟ Πατρών – Άλιμος ΝΑΣ Betsson
-
ΝΟ Ρεθύμνου – ΝΟ Βουλιαγμένης
-
ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair – ΝΟ Χανίων
-
ΓΣ Ηλιούπολης – ΝΕ Πατρών
-
Πανιώνιος ΓΣΣ – Εθνικός ΟΦΠΦ
-
Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΠΑΟΚ Domus Ergo
8η αγ. (15/11/2025)
-
Εθνικός ΟΦΠΦ – Ολυμπιακός ΣΦΠ
-
ΝΕ Πατρών – Πανιώνιος ΓΣΣ
-
ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair – ΓΣ Ηλιούπολης
-
ΝΟ Χανίων – ΝΟ Βουλιαγμένης
-
Άλιμος ΝΑΣ Betsson – ΝΟ Ρεθύμνου
-
ΠΑΟΚ Domus Ergo – ΝΟ Πατρών
9η αγ. (19/11/2025)
-
Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΓΣ Ηλιούπολης
-
ΝΟ Πατρών – ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair
-
ΝΟ Ρεθύμνου – ΝΕ Πατρών
-
ΝΟ Βουλιαγμένης – Εθνικός ΟΦΠΦ
-
Άλιμος ΝΑΣ Betsson – ΠΑΟΚ Domus Ergo
-
Πανιώνιος ΓΣΣ – ΝΟ Χανίων
10η αγ. (22/11/2025)
-
ΝΟ Χανίων – ΠΑΟΚ Domus Ergo
-
Εθνικός ΟΦΠΦ – Άλιμος ΝΑΣ Betsson
-
ΝΕ Πατρών – ΝΟ Βουλιαγμένης
-
ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair – ΝΟ Ρεθύμνου
-
ΓΣ Ηλιούπολης – ΝΟ Πατρών
-
Πανιώνιος ΓΣΣ – Ολυμπιακός ΣΦΠ
11η αγ. (06/12/2025)
-
Άλιμος ΝΑΣ Betsson – ΓΣ Ηλιούπολης
-
ΠΑΟΚ Domus Ergo – ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair
-
Εθνικός ΟΦΠΦ – ΝΕ Πατρών
-
ΝΟ Πατρών – ΝΟ Χανίων
-
ΝΟ Ρεθύμνου – Ολυμπιακός ΣΦΠ
-
ΝΟ Βουλιαγμένης – Πανιώνιος ΓΣΣ