Ξεκινούν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για Απόλλων Σμύρνης και Βουλιαγμένη στο Euro Cup

Με τη διεξαγωγή των τεσσάρων ομίλων της προκριματικής φάσης, αρχίζει το τριήμερο 3-5 Οκτωβρίου του Euro Cup υδατοσφαίρισης ανδρών για την περίοδο 2025-26. Από ελληνικής πλευράς, ο Απόλλων Σμύρνης φιλοξενει στο Σεράφειο τον Α΄ όμιλο, ενώ η Βουλιαγμένη (μετά τον αποκλεισμό της από το Champions League) θα προσπαθήσει να δώσει συνέχεια στην ευρωπαϊκή πορεία της, αγωνιζόμενη στο Μονπελιέ, για τον Β΄ όμιλο.

Ο νικητής κάθε γκρουπ, καθώς και οι τρεις καλύτεροι δεύτεροι, θα περάσουν στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης, που έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή ο Παναθηναϊκός.

Για πρώτη φορά στην επταετή παρουσία του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Απόλλωνας φιλοξενεί όμιλο στην Αθήνα και ελπίζει να αξιοποίησει τον παράγοντα έδρα, προκειμένου να πάρει την πρόκριση. Η «αμφίβια ταξιαρχία», με τον Τεό Λοράντο πλέον στο «τιμόνι», θα δώσει τα πρώτα της παιχνίδια στη φετινή περίοδο, έχοντας αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της. Από τους «κυανόλευκους» αποχώρησαν παίκτες με σημαντική συνεισφορά τα προηγούμενα χρόνια (Γαλανόπουλος, Τρούλος, Χονδροκούκης, Δίπλαρος), αλλά τα κενά καλύφθηκαν με προσθήκες νεότερων παικτών, όπως τα αδέλφια Νίκος και Γιώργος Μητράκης, ο Χρίστος Λασκαρίδης, ο Αλέξανδρος Παππάς και ο Μιχάλης Αλευρίδης. Παράλληλα, δίπλα στον... σεσημασμένο Νίκολα Μπογκντάνοβιτς, ο Απόλλωνας απέκτησε και έναν δεύτερο δεινό σκόρερ, τον Αμερικανό Χανς Ντάουμπε, προσβλέποντας σε μεγαλύτερη ισορροπία στην επίθεση.

Σημαντικότερος αντίπαλος του Απόλλωνα στον Α΄ όμιλο είναι η γερμανική Σπαντάου, την οποία αντιμετωπίζει στην πρεμιέρα, αύριο Παρασκευή (3/10) στις 9 μ.μ. Η τέσσερις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης αποτελεί μία παραδοσιακή δύναμη της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης, με σχεδόν μόνιμη παρουσία στο Champions League, απ΄όπου όμως αποκλείστηκε φέτος, χάνοντας στις λεπτομέρειες από Βάσας και Σαμπαντέλ. Διαθέτει πολίστες με μεγάλη εμπειρία, όπως ο Ούγγρος τερματοφύλακας Λάζλο Μπάκσα, ο συμπατριώτης του Μάρτον Νάγκι, ο Σλοβάκος Μάρεκ Τκατς και ο Μάρκο Σταμ, ενώ ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει η παρουσία του 21χρονου Νίκολα Κόιτς, που θεωρείται από τα μεγάλα ταλέντα της σερβικής υδατοσφαίρισης.

Τα επόμενα δύο ματς των «κυανόλευκων» είναι φαινομενικά πιο βατά και ίσως προσφέρονται για την εξασφάλιση καλής διαφοράς τερμάτων, ώστε η «αμφίβια ταξιαρχία» (εφόσον ηττηθεί από τη Σπαντάου) και πλασαριστεί ανάμεσα στους τρεις καλύτερους δεύτερους των τεσσάρων ομίλων. Το Σάββατο (4/10, 21:00) ο Απόλλων Σμύρνης θα παίξει με την «πρωτάρα» στην Ευρώπη Α-Πόλο, η οποία πέρυσι έκανε την έκπληξη και κατέκτησε το πρωτάθλημα Γεωργίας, «αποκαθηλώνοντας» τη Ντιναμό Τιφλίδας. Στο ρόστερ της ξεχωρίζουν ο τερματοφύλακας Ιρακλί Ραζμάτζε, ο Χβίτσα Τζακάια και ο πολύπειρος Σέρβος Μίλος Βουκίσεβιτς, ενώ υπάρχει και ο Γκιόργκι Κιριακίντι, που πέρυσι αγωνίστηκε για ένα διάστημα στον ΝΟ Πατρών. Τέλος, την Κυριακή (5/10, 13:00) η ομάδα του Τεό Λοράντου θα αντιμετωπίσει την ολλανδική Ντε Τσάαν, στην οποία προπονητής είναι ο άλλοτε διεθνής περιφερειακός (με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου) Ανδρέας Μιράλης.

Το νεανικό συγκρότημα της Βουλιαγμένης γνώρισε έναν μάλλον φυσιολογικό αποκλεισμό στα προκριματικά του Champions League, αλλά θέλει να προχωρήσει στο Euro Cup, καθώς ο Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς θεωρεί πολύ σημαντικές για τους νεαρούς παίκτες της ομάδας τις εμπειρίες που αποκομίζουν από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο ΝΟΒ αντιμετωπίζει αύριο (3/10, 21:30) την οικοδέσποινα του Β΄ ομίλου Μονπελιέ, όπου αγωνίζεται ο Σέρβος Νεμάνια Ραντοβάνλια (ήταν στον ΝΟ Πατρών στο δεύτερο μισό της περσινής περιόδου). Το Σάββατο (4/10, 19:30), οι «μπέμπηδες» θα παίξουν με τον Ερυθρό Αστέρα, που είναι το λογικό φαβορί του ομίλου, με διεθνείς παίκτες όπως ο τερματοφύλακας Βλάντιμιρ Μίσοβιτς («χρυσός» Ολυμπιονίκης στο Παρίσι), ο Ντούσαν Βάσιτς, ο Μάρκο Ράντοβιτς, ο Βέλικο Τάνκοσιτς και οι Μαυροβούνιοι Μάρκο Πέτκοβιτς και Στέφαν Πιέσιβατς. Το πρωί της Κυριακής (5/10, 11:00), τέλος, η Βουλιαγμένη θα τεθεί αντιμέτωπη με την ιταλική Τριέστε, στην οποία ξεχωρίζουν ο διεθνής Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Ντέγιαν Λάζοβιτς, ο φουνταριστός της εθνικής Ιταλίας Λούκα Μαρτζιάλι και ο Κροάτης Μαρίνο Τσάγκαλ.

Σημειώνεται ότι ο Απόλλωνας, αν περάσει ως πρώτος, θα ενταχθεί στον Δ΄ όμιλο της φάσης των «16», μαζί με την ιταλική Σαβόνα, τη σερβική Σάμπατς και μία ομάδα που θα προκριθεί ως δεύτερη από τα προκριματικά, ενώ αντίστοιχα η Βουλιαγμένη θα πάει στον Β΄ όμιλο, μαζί με την Μπαρτσελόνα, τη Ντιναμό Βουκουρεστίου και την τρίτη καλύτερη δεύτερη των προκριματικών. Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός έχει κληρωθεί στον Γ΄ όμιλο και περιμένει τον καλύτερο δεύτερο της προκριματικής φάσης, που θα συμπληρώσει το γκρουπ μαζί με την Μπουντούτσνοστ και τη Βαζούτας.

Αναλυτικά οι όμιλοι των προκριματικών:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ (Αθήνα): Σπαντάου (Γερμανία), Απόλλων Σμύρνης (ΕΛΛΑΔΑ), Ντε Τσάαν (Ολλανδία), Α-Πόλο (Γεωργία)

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (Μονπελιέ): Βουλιαγμένη (ΕΛΛΑΔΑ), Ερυθρός Αστέρας (Σερβία), Τριέστε (Ιταλία), Μονπελιέ (Γαλλία)

Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ (Σίμπενικ): Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία), Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία), Σολάρις (Κροατία), Ραπίντ Βουκουρεστίου (Ρουμανία)

Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ (Τεράσα): Πεΐ Ντ΄ Ε (Γαλλία), Τσόλνοκι (Ουγγαρία), Τεράσα (Ισπανία), Πότσνταμ (Γερμανία)

Η σύνθεση της φάσης των ομίλων του Euro Cup:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ: Γιουγκ Ντουμπρόβνικ (Κροατία), 1ος Γ΄ προκρ. ομίλου, 1ος Δ΄ προκρ. ομίλου, Ντούισμπουργκ (Γερμανία)

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ: 1ος Β΄ προκρ. ομίλου, Ντιναμό Βουκουρεστίου (Ρουμανία), Μπαρτσελόνα (Ισπανία), 2ος προκρ. ομίλου (ο 3ος καλύτερος)

Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ: Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ), 2ος προκρ. ομίλου (ο καλύτερος), Μπουντούτσνοστ (Μαυροβούνιο), Βαζούτας (Ουγγαρία)

Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ: Σάμπατς (Σερβία), 1ος Α΄ προκρ. ομίλου, 2ος προκρ. ομίλου (ο 2ος καλύτερος), Σαβόνα (Ιταλία)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ