ΝΟ Βουλιαγμένης και Ολυμπιακός διεκδικούν το 3ο Super Cup

Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς διεκδικούν στο πόλο γυναικών, ΝΟ Βουλιαγμένης και Ολυμπιακός, το Super Cup.

Ο πρωταθλητής ΝΟ Βουλιαγμένης αντιμετωπίζει τον κυπελλούχο Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup πόλο γυναικών με έπαθλο το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί σήμερα στις 19:00 στο Ρέστειο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, με απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Ο ΝΟ Βουλιαγμένης με 3-2 νίκες επί του Ολυμπιακού στους τελικούς, πανηγύρισε το 12ο πρωτάθλημά του μετά από 12 χρόνια. Ο Ολυμπιακός στον τελικό του Κυπέλλου που έγινε στο Βόλο στις 22/2/2025, επικράτησε 12-10 του ΝΟΒ, κατακτώντας πανηγυρικά το 6ο του τρόπαιο στην ιστορία.

Αυτός είναι ο 3ος τελικός Super Cup Γυναικών στην ιστορία.