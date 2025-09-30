Την Πέμπτη (2/10) η κλήρωση των ομίλων για το Ευρωπαϊκό Γυναικών

Στην πόλη Φούντσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία που θα φιλοξενήσει το διάστημα 26/1-5/2/2026 το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης γυναικών, θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη (2/10) η κλήρωση των ομίλων της διοργάνωσης.

Θα συμμετάσχουν 16 ομάδες που θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων. Κάθε όμιλος θα περιλαμβάνει δύο ομάδες που τερμάτισαν στις οκτώ πρώτες θέσεις στην προηγούμενη διοργάνωση στο Αϊντχόφεν του 2024 και δύο που πέρασαν από τα προκριματικά το περασμένο καλοκαίρι.

Από κάθε όμιλο οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στη δεύτερη φάση.

Οι όμιλοι Α και Γ θα ενωθούν για να σχηματίσουν τον Όμιλο Ε, ενώ οι όμιλοι Β και Δ θα σχηματίσουν τον Όμιλο ΣΤ, και όλα τα αποτελέσματα από τη πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Οι νικητές και οι δεύτερες ομάδες της δεύτερης φάσης των ομίλων θα προκριθούν στους ημιτελικούς 1-4, ενώ οι ομάδες που θα πάρουν την 3η και 4η θέση θα αγωνιστούν για τις θέσεις 5-8.

Η Ελλάδα, έχει συμπεριληφθεί στο α’ γκρουπ δυναμικότητας με τις Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία ( οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 1-4 στην προηγούμενη διοργάνωση όπου η χώρα μας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο).

Στο β΄ είναι οι Ουγγαρία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Κροατία (θέσεις 5-8 στο Αϊντχόφεν).

Στο γ’ είναι οι Πορτογαλία, Γερμανία, Σερβία, Ισραήλ (από τα προκριματικά) και στο δ’ οι Ρουμανία, Τουρκία, Ελβετία, Σλοβακία (πήραν το εισιτήριο επίσης από τα προκριματικά).