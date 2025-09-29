Λοράντος: «Είναι σημαντικό ο Απόλλωνας να αφήσει το στίγμα του στην ευρωπαϊκή σκηνή»

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του Απόλλωνα Σμύρνης για την προκριματική φάση του LEN Euro Cup ανδρών.

Για πρώτη φορά στην επταετή ευρωπαϊκή του πορεία, η «αμφίβια ταξιαρχία» θα φιλοξενήσει τον Α΄ όμιλο στο Σεράφειο (3-5 Οκτωβρίου), διεκδικώντας την πρόκριση στους ομίλους της διοργάνωσης.

Αντίπαλοί του θα είναι η γερμανική Σπαντάου, η ολλανδική Ντε Τσάαν και η γεωργιανή Α-Πόλο, με την πρώτη θέση να χαρίζει απευθείας το εισιτήριο για την επόμενη φάση, ενώ περνούν επίσης οι τρεις καλύτεροι δεύτεροι των τεσσάρων ομίλων.

Ο προπονητής της ομάδας, Τεό Λοράντος, δήλωσε στην ιστοσελίδα του συλλόγου: «Θεωρώ πως για τη χρονική στιγμή είμαστε έτοιμοι. Τα παιδιά έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια να προσαρμοστούν στα δικά μου "θέλω" και τα δεδομένα, θα πλασάρουμε ένα καινούργιο στιλ παιχνιδιού το οποίο θα έχει ως σκοπό την επικράτηση μέσα στο τερέν, σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, οπότε αυτό θέλει πολλή συγκέντρωση και πολλή προπόνηση. Θεωρώ, όμως, ότι για τη χρονική στιγμή είμαστε σε αρκετά καλό επίπεδο και ο βασικός μας στόχος είναι να πάρουμε την πρώτη θέση, καθώς μια μακρά πορεία στην Ευρώπη είναι από τους στόχους του Απόλλωνα. Είναι κάτι το οποίο καταξιώνει και τον σύλλογο, όπως έχω ξαναπεί. Και τους παίκτες, αλλά και τον προπονητή. Είναι κάτι που το θέλουμε και νομίζω ότι με τη συμπαράσταση του κόσμου του Απόλλωνα, που εγώ θα έχω για πρώτη φορά τη χαρά να δω από κοντά στο κολυμβητήριο, θα πετύχουμε τον στόχο να καταλάβουμε την πρώτη θέση».

Για τη σημασία της διοργάνωσης στην Αθήνα, πρόσθεσε: «Σαφώς είναι σημαντικό. Δείχνει το στίγμα της και στον ευρωπαϊκό χώρο. Όλοι, πλέον, αναγνωρίζουν ότι ο Απόλλων είναι ένα σωματείο το οποίο έχει βλέψεις υψηλές και δεν εννοώ μόνο αγωνιστικές, αλλά και οργανωτικές, δουλεύοντας προς το όφελος του αθλήματος καθώς υπάρχουν άνθρωποι, κυρίως ο Γιώργος Αφρουδάκης που ηγείται και ήταν ο οραματιστής αυτής της προσπάθειας. Άνθρωποι που έχουν παραστάσεις στο υψηλό επίπεδο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, βάζει ο καθένας τον πήχη, είτε είναι παράγοντας είτε προπονητής. Εδώ ο πήχης έχει μπει ψηλά και όπως είπα είναι πολύ σημαντικό ο Απόλλωνας να αφήσει το στίγμα του στην ευρωπαϊκή σκηνή».