Σε όμιλο «φωτιά» ο Άλιμος ΝΑΣ BETSSON, πρώτο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό

Η γυναικεία ομάδα του Αλίμου NAΣ BETSSON ευτύχησε να είναι η μοναδική ομάδα που κατάφερε να ξεπεράσει τον σκόπελο των προκριματικών του Champions League και με τα «σταυρώματα» να είναι γνωστά ήδη από το καλοκαίρι, ενσωματώθηκε στον Α’ όμιλο.

Εκεί την περίμεναν ο Ολυμπιακός, η Ουίπεστ και η Ντουναουϊσβάρος.

Οι ερυθρόλευκες, που κατέκτησαν πέρυσι την τρίτη θέση είναι τρις κάτοχοι του θεσμού (2015, 2021 και 2022), ενώ η Ντουναουϊσβάρος που έχει επτά παρουσίες στο φάιναλ φορ παρότι δεν έχει καταφέρει ποτέ να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο, μετρά δυο χαμένους τελικούς και τρεις τρίτες θέσεις. Σε ότι αφορά στην επίσης ουγγρική Ουίπεστ, έχει βρεθεί πέντε φορές στο φάιναλ φορ, έχοντας έναν χαμένο τελικό το 2015 και μία τρίτη θέση το 2020.

Αμφότερες οι δύο ουγγρικές ομάδες ανήκουν στις παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος, οι οποίες τροφοδοτούν αδιαλείπτως το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας.

Είναι παραπάνω από σαφές ότι η πρόκληση για τον Άλιμο ΝΑΣ ΒΕΤSSON είναι τεράστια, όμως στη σύντομη παρουσία του στα μεγάλα σαλόνια έχει αποδείξει ότι δεν τις φοβάται!

Αναλυτικά οι όμιλοι της φάσης των «16» του Champions League Γυναικών:

Α’ Όμιλος: Ολυμπιακός, Άλιμος ΝΑΣ ΒΕΤSSON, Ουίπεστ (Ουγγαρία), Ντουναϊβάρος (Ουγγαρία)

Β’ Όμιλος: Οριζόντε Κατάνια (Ιταλία), Τεράσα (Ισπανία), Σαμπαντέλ (Ισπανία), Ματαρό (Ισπανία).

Γ’ Όμιλος: Βουλιαγμένη, Σπαντάου (Γερμανία), Φερεντσβάρος (Ουγγαρία), Ράπαλο (Ιταλία).

Δ’ Όμιλος: Σαντ Αντρέου (Ισπανία), Ρόμα (Ιταλία), Έγκερ (Ουγγαρία), Ντε Ζάαν (Ολλανδία).

H κλήρωση από την οποία θα προκύψουν οι γηπεδούχοι της σειράς των αγώνων, έχει προγραμματιστεί την προσεχή Πέμπτη 2 Οκτωβρίου (στις 13:30 ώρα Ελλάδας) στη Μαδέιρα της Ισπανίας.

Συνεπώς στις 25 Οκτωβρίου αναμετρούνται στον:

Α΄Ομίλο: Ολυμπιακός – Άλιμος ΝΑΣ ΒΕΤSSON καιΟυίπεστ – Ντουναουϊσβάρος.

Β’ Όμιλο: Οριζόντε Κατάνια – Σαμπαντέλ και Τερέσα – Ματαρό.

Γ’ Όμιλος: Σπαντάου (Γερμανία) – Ράπαλο (Ιταλία), Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Βουλιαγμένη.

Δ’ Όμιλος: Σαντ Αντρέου (Ισπανία) – Έγκερ (Ουγγαρία), Ρόμα (Ιταλία) – Ντε Ζάαν (Ολλανδία).

Πηγή: https://alimoswaterpolo.com/