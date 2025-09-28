Εξασφάλισε την παρουσία του στους «16» ο Άλιμος - Στον ίδιο όμιλο με Ολυμπιακό

Η ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη τερμάτισε στη δεύτερη θέση με τρεις βαθμούς, μετά την ευρεία νίκη επί της Λιλ και την ήττα στις λεπτομέρειες από την οικοδέσποινα Σπαντάου.
Η κλήρωση έφερε ξανά έναν… ελληνικό «εμφύλιο», αφού ο Άλιμος θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον Α’ όμιλο, όπως ακριβώς και την περσινή σεζόν.
Από ελληνικής πλευράς, στη φάση των «16» συμμετέχει και ο ΝΟ Βουλιαγμένης, που στον Γ’ όμιλο θα αντιμετωπίσει τη Σπαντάου, τη Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου και τη Ράπαλο.
Οι όμιλοι της φάσης των «16»:
- Α΄ ΟΜΙΛΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ, Ουίπεστ (Ουγγαρία), Ντουναϊβάρος (Ουγγαρία)
- Β΄ ΟΜΙΛΟΣ: Οριζόντε Κατάνια (Ιταλία), Τεράσα (Ισπανία), Σαμπαντέλ (Ισπανία), Ματαρό (Ισπανία)
- Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ: ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, Σπαντάου (Γερμανία), Φερεντσβάρος (Ουγγαρία), Ράπαλο (Ιταλία)
- Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ: Σαντ Αντρέου (Ισπανία), Ρόμα (Ιταλία), Έγκερ (Ουγγαρία), Ντε Ζάαν (Ολλανδία)