Εξασφάλισε την παρουσία του στους «16» ο Άλιμος - Στον ίδιο όμιλο με Ολυμπιακό

Ο Άλιμος ΝΑΣ εξασφάλισε την παρουσία του στη φάση των «16» του LEN Champions League Γυναικών, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις υποχρεώσεις του στον Β’ προκριματικό όμιλο του Βερολίνου.

Η ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη τερμάτισε στη δεύτερη θέση με τρεις βαθμούς, μετά την ευρεία νίκη επί της Λιλ και την ήττα στις λεπτομέρειες από την οικοδέσποινα Σπαντάου.

Η κλήρωση έφερε ξανά έναν… ελληνικό «εμφύλιο», αφού ο Άλιμος θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον Α’ όμιλο, όπως ακριβώς και την περσινή σεζόν.

Από ελληνικής πλευράς, στη φάση των «16» συμμετέχει και ο ΝΟ Βουλιαγμένης, που στον Γ’ όμιλο θα αντιμετωπίσει τη Σπαντάου, τη Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου και τη Ράπαλο.

Οι όμιλοι της φάσης των «16»: