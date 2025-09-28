«Αυτοκτόνησε» ο ΑΝΟ Γλυφάδας, ηττήθηκε 13-12 από την Έγκερ

Στο κολυμβητήριο «Αντώνης Δημητρόπουλος» η ελληνική ομάδα είχε μια καταπληκτική αρχή και μια ανάλογη συνέχεια σε αυτό το κρίσιμο ματς. Προηγήθηκε σταθερά με τρία και τέσσερα τέρματα διαφορά, και έφτασε στο 12-8 στο τέταρτο οκτάλεπτο.
Εκεί έπαθε «μπλακ άουτ», που το εκμεταλλεύτηκε άριστα η αντίπαλος της. Μείωσε σταδιακά, ισοφάρισε στο 1.10 με την Σότι και στα 00.11 πέτυχε το νικητήριο τέρμα με την Πάρκες.
Τα οκτάλεπτα: 4-2, 3-2, 3-2, 2-7.
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ I REPAIR (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Νίνου 1, Μουστακαρία 1, Λούδη, Γρηγοροπούλου 1, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ 3, Οτσόα 1, Τζωρτζακάκη 2, Μουστάκα, Σαλταμανίκα 3, Τσιάρα, Δασκαλάκη.