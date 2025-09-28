«Αυτοκτόνησε» ο ΑΝΟ Γλυφάδας, ηττήθηκε 13-12 από την Έγκερ

Ό,τι έχτιζε για 3,5 οκτάλεπτα ο ΑΝΟ Γλυφάδας κατά της ουγγρικής Έγκερ στον αγώνα που θα έκρινε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League (όμιλοι), το «γκρέμισε» σε 5.33, καθώς ηττήθηκε με 13-12 και με απολογισμό δύο ήττες σε ισάριθμα ματς θα συνεχίσει στο Euro Cup. Εκεί στον β’ όμιλο, θα έχει αντιπάλους την ουγγρική Βαζούτας και την νικήτρια του Γ΄ προκριματικού ομίλου.

Στο κολυμβητήριο «Αντώνης Δημητρόπουλος» η ελληνική ομάδα είχε μια καταπληκτική αρχή και μια ανάλογη συνέχεια σε αυτό το κρίσιμο ματς. Προηγήθηκε σταθερά με τρία και τέσσερα τέρματα διαφορά, και έφτασε στο 12-8 στο τέταρτο οκτάλεπτο.

Εκεί έπαθε «μπλακ άουτ», που το εκμεταλλεύτηκε άριστα η αντίπαλος της. Μείωσε σταδιακά, ισοφάρισε στο 1.10 με την Σότι και στα 00.11 πέτυχε το νικητήριο τέρμα με την Πάρκες.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 3-2, 3-2, 2-7.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ I REPAIR (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Νίνου 1, Μουστακαρία 1, Λούδη, Γρηγοροπούλου 1, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ 3, Οτσόα 1, Τζωρτζακάκη 2, Μουστάκα, Σαλταμανίκα 3, Τσιάρα, Δασκαλάκη.