Δεληγιάννης: «Δεν μας αρέσει να χάνουμε. Θέλουμε να γίνουμε σκληρή ομάδα»

Η γυναικεία ομάδα του Αλίμου ΝΑΣ BETSSON προκρίθηκε στη φάση των ομίλων του Champions League για τρίτη συνεχόμενη χρονιά! H ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη αγωνίστηκε στον Β’ προκριματικό όμιλο που φιλοξενήθηκε στο Βερολίνο και πήρε την πρόκριση χάρη στην εμφατική νίκη επί της Λιλ με 21-11. Μία μέρα νωρίτερα είχε ηττηθεί με 13-12 από την οικοδέσποινα Σπαντάου.

Ο Νίκος Δεληγιάννης επεσήμανε ότι η ομάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, όμως η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού ήταν παραπάνω από εμφανής, γεγονός που έκρινε το πρώτο ματς, για το οποίο είχε παράπονα από τις παίκτριές του, αφού επέτρεψαν να χαθεί μέσα από τα χέρια τους.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα εικόνα ούτε για τη Σπαντάου, ούτε για τη δικιά μας την ομάδα κι αυτό ήταν ένα μειονέκτημα, γιατί ξεκινήσαμε στα τυφλά. Δεν βοηθά σίγουρα το γεγονός ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει παιχνίδια.

Είμαστε μία καινούρια ομάδα που φτιάχνεται τώρα και είναι αναμενόμενο να μην ξέρεις τι να περιμένεις ακριβώς.

Σίγουρα το να παίζεις στα τυφλά δεν είναι ό,τι καλύτερο. Το ματς με την Σπαντάου κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα και αυτό δεν έπρεπε να συμβεί.

Νομίζω όμως, ότι δείξαμε ότι παρ’ όλα αυτά ξεκινήσαμε πολύ καλά. Δουλεύουμε λίγο καιρό και κάποια πράγματα στην προπόνηση τα έχουμε κάνει μόνο μια-δυο φορές. Ωστόσο, τα κορίτσια, προσπάθησαν να τα εφαρμόσουν. Και το προσπάθησαν πάρα πολύ. Σε μεγάλο βαθμό είμαι πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα που παρουσίασαν. Είχα κάποια παράπονα στο κομμάτι της μαχητικότητας και της προσωπικότητας της ομάδας.

Μιλήσαμε. Το να ελέγχεις το ματς, να είσαι μπροστά στο σκορ, να στο γυρίζει η αντίπαλη ομάδα, να το ξαναγυρίζεις, να το ξαναελέγχεις, να θέλει τρία λεπτά και να χάνεις ήταν κάτι που με δυσαρέστησε. Ήταν ένα μάθημα αυτό για εμάς.

Εκεί τις ζόρισα περισσότερο. Τους είπα ότι αν θέλουμε να πάμε παραπάνω, γιατί θέλουμε, θα πρέπει τα παιχνίδια που ελέγχουν στο τέλος να τα παίρνουμε. Εκεί λιγάκι τους έκανα παράπονα.

Νομίζω ότι το παιχνίδι αυτό, λειτούργησε σαν μάθημα από το οποίο μπορούμε να πάρουμε πολλά. Το βίντεο του συγκεκριμένου παιχνιδιού θα μας δώσει πάρα πολλά.

Σε ότι αφορά στο ματς με την Λιλ, είμαι πολύ ευχαριστημένος και από την προσπάθειά τους και από τον τρόπο που αντέδρασαν μετά την ήττα.

Η Λίλ είναι μια ομάδα που έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό, εδώ και πολλά χρόνια αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχει καινούριο ρόστερ σαν και εμάς φέτος, με πιο πολλές νεαρές κοπέλες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν μια αντίπαλος που ήταν πολύ αδύναμη. Έχει έναν πολύ έμπειρο προπονητή, τον Ανέστη Πεσματζόγλου. Σε αυτό το ματς υπήρχε ένα ζητούμενο και ήταν το αποτέλεσμα. Ξεκάθαρα. Αυτό ζήτησα από τα κορίτσια. Νομίζω ότι το προσέγγισαν εξαιρετικά.

Ξεκίνησαν όπως με την Σπαντάου, πολύ δυναμικά, κράτησαν πάρα πολύ ψηλό ρυθμό, μέχρι που κουράστηκαν λίγο και άφησαν το πόδι από το γκάζι. Ακόμα όμως και σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό ότι διατήρησαν τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια. Είναι κάτι που έχω ζητήσει και το περιμένω και το δουλεύουμε. Αυτό φυσικά θα έρθει σταδιακά όσο θα βρίσκουμε αγωνιστικό ρυθμό.

Οι κοπέλες που απαρτίζουν την ομάδα φέτος, δεν αγωνίζονταν πολύ πέρυσι στα σωματεία τους.

Υπάρχει απουσία αγωνιστικού ρυθμού ξεκάθαρα. Οπότε έχω υπομονή. Έκαναν διαχείριση του αποτελέσματος στο τέλος που για μένα παίζει μεγάλο ρόλο.

Είναι κρίσιμο που όλες οι αθλήτριες ξεκίνησαν να παίρνουν ρόλο στην ομάδα. Δεν αφήνουμε καμία πίσω.

Έχουν όλες συμμετοχή, έχουν όλες ρόλο. Αυτό κρίνει και την ομοιογένεια και για τη χημεία της ομάδας και το κλίμα και για την ατμόσφαιρα της ομάδας.

Οπότε νομίζω ότι το δεύτερο παιχνίδι μας έδωσε ακόμα περισσότερα πράγματα από το πρώτο. Αφενός τη νίκη και την πρόκριση. Αφετέρου με μια εικόνα το τι μπορεί να κάνουν οι αθλήτριες σιγά-σιγά παίρνοντας το ρόλο τους και αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά τους.

Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ο απολογισμός είναι θετικός, με έναν αστερίσκο για το πρώτο παιχνίδι. Δεν μας αρέσει να χάνουμε. Δεν μας αρέσει να είμαστε πίσω και να μας γυρίζουν το παιχνίδι. Δεν μας αρέσει να παραδίνουμε ένα παιχνίδι στον αντίπαλο έτσι εύκολα και είναι κάτι που θα πρέπει να το φτιάξουμε και που θα μας χαρακτηρίζει ως ομάδα.

Θέλουμε να γίνουμε σκληρή ομάδα. Οπότε και έχω ένα παράπονο.

Σε κάθε περίπτωση το πρωτάθλημα ξεκινά το Σάββατο και έως τις 25 Οκτωβρίου που θα έχουμε τις επόμενες ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις νομίζω ότι θα έχουμε βρει αγωνιστικό ρυθμό».

