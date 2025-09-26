Χαμένη ευκαιρία για τον Άλιμο – Ήττα από τη Σπαντάου με γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα

Ο Άλιμος ΝΑΣ δεν κατάφερε να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα στον Β΄ προκριματικό όμιλο του LEN Champions League, γνωρίζοντας την ήττα με 13-12 από την οικοδέσποινα Σπαντάου, στο Βερολίνο.

Το παιχνίδι κρίθηκε στα τελευταία δύο δευτερόλεπτα, όταν η Μπάρμπαρα Μπούικα σκόραρε το νικητήριο γκολ για τις Γερμανίδες.

Η ελληνική ομάδα μπήκε δυνατά στο ματς, προηγήθηκε 5-1 και 7-3 στο πρώτο ημίχρονο και έκλεισε το δεύτερο οκτάλεπτο στο +3 (8-5), με την Νεφέλη Χαλδαίου να δίνει λύσεις στην επίθεση.

Στην επανάληψη όμως η Σπαντάου αντέδρασε, με πρωταγωνίστρια την Ουγγαρέζα Μπούικα, ροκάνισε τη διαφορά και πήρε προβάδισμα στο φινάλε, αφήνοντας τον Άλιμο ΝΑΣ με την πικρία μιας ανατροπής που στοίχισε τη νίκη.

Η ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη στρέφει πλέον την προσοχή της στον αυριανό αγώνα (27/10, 20:00) κόντρα στη Λιλ, όπου μόνο η νίκη μπορεί να την κρατήσει σε τροχιά πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης.

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 3-3, 4-1, 4-3

Σπαντάου (Μάρκο Σταμ): Ρίεκ 1, Ίρα Ντέικε 2, Μίλιτσιτς 3, Γκέσα Ντέικε 3, ΜακΝτόναλντ 1, Μπούικα 3.

Άλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου, Α. Μπιτσάκου 1, Χαλαδαίου 4, Κανελλοπούλου, Πάτρα 3, Μ. Παπαδοπούλου 2, Μπόσφελντ 2, Μανή, Βελέντζα, Λέκου.