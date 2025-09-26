Ήττα για τον ΑΝΟ Γλυφάδας στην πρεμιέρα

Δεν ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στον Α΄ προκριματικό όμιλο του Champions League Γυναικών ο ΑΝΟ Γλυφάδας, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 19-8 από την ισπανική Τεράσα, στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος».

Μετά από ένα καλό πρώτο ημίχρονο, η ελληνική ομάδα δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Ισπανίδων στο δεύτερο μισό του αγώνα και έμεινε μακριά από το αποτέλεσμα που ήθελε.

Η Κασάδο Λόπεθ ήταν ασταμάτητη, σημειώνοντας 5 γκολ και οδηγώντας την επίθεση της Τεράσα. Από πλευράς ΑΝΟΓ, η Ραφαέλλα Σαλταμανίκα και η Αμερικανίδα Μπρουκ Οτσόα ξεχώρισαν για τον ΑΝΟΓ.

Πλέον, η ομάδα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου καλείται να πάρει τη νίκη απέναντι στην ουγγρική Έγκερ την Κυριακή (28/10, 10:00), ώστε να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση του ομίλου που οδηγεί στην επόμενη φάση.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο ΑΝΟ Γλυφάδας θα συνεχίσει την πορεία του στο Euro Cup.

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 2-2, 2-6, 3-7

ΑΝΟ Γλυφάδας (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Νίνου 1, Μουστακαρία 1, Λούδη, Γρηγοροπούλου 1, Καλαϊτζή, Χέλμη, Οτσόα 2, Τζωρτζακάκη 1, Μουστάκα, Σαλταμανίκα 2, Τσιάρα, Κολοβού.

Τεράσα (Χαβιέ Πέρεθ): Νίκολσον 1, Σιουδάδ 2, Μάνσο 2, Πρατς 1, Τεν Μπρόεκ 1, Πένα Καράσκο 1, Ζέγκεντι 5, Φερνάντεζ 1, Κασάδο 5.