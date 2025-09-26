Η Καραγιάννη στον Εθνικό

Ο Εθνικός Πειραιώς ενισχύθηκε με την 16χρονη Ανδρονίκη Καραγιάννη, που αποκτήθηκε από τον Πανιώνιο.

Η νεαρή περιφερειακός είναι διεθνής με την Εθνική νεανίδων, με την οποία κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μάλτας, ενώ έχει διακρίσεις και στις κατηγορίες κορασίδων. Την περσινή σεζόν σημείωσε 29 γκολ στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Εθνικού:

«Ο Εθνικός Πειραιά ανακοινώνει με περηφάνια την απόκτηση της Ανδρονίκης Καραγιάννη — ένα από τα πιο λαμπρά και υποσχόμενα ταλέντα της νέας γενιάς στο παγκόσμιο γυναικείο πόλο.

Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε ύστερα από συντονισμένες κινήσεις των ανθρώπων του Εθνικού Πειραιά και η Ανδρονίκη εντάσσεται άμεσα στο ρόστερ της ομάδας μας ενόψει της νέας σεζόν.

Η Ανδρονίκη Καραγιάννη (γεν. 2009) έρχεται από τον Πανιώνιο, όπου ξεχώρισε ως περιφερειακός με εξαιρετική ικανότητα στο σκοράρισμα, ταχύτητα, τεχνική και καθαρά ηγετικά χαρακτηριστικά που φέρνει στον αγωνιστικό χώρο από πολύ νεαρή ηλικία. Η συμμετοχή της στις Εθνικές ομάδες και η κατάκτηση πληθώρας μεταλλίων ανέδειξε την κλάση της και την προοπτική της σε διεθνές επίπεδο.

Αυτό που φέρνει στην ομάδα μας η Ανδρονίκη δεν είναι μόνο γκολ — είναι προσωπικότητα, αποφασιστικότητα και έντονη επιθετική νοοτροπία. Με την παρουσία της, ο Εθνικός Πειραιά ενισχύει σημαντικά τις επιλογές στην περιφέρεια και αποκτά μία αθλήτρια που έχει όλα τα στοιχεία ώστε να γράψει στιγμές δόξας με το «κυανόλευκο» σκουφάκι και το εθνόσημο.

Καλωσορίζουμε θερμά την Ανδρονίκη Καραγιάννη — η νέα σελίδα γράφεται ήδη. Μαζί θα παλέψουμε για νίκες, κύπελλα και όραμα πρωταθλητισμού.

Διακρίσεις & Τίτλοι Ανδρονίκης Καραγιάννη

• 1 Πρωτάθλημα Μίνι Κορασίδων – 1η θέση

• 2 Πρωταθλήματα Κορασίδων – 1η θέση

• 1 Πρωτάθλημα Νεανίδων – 2η θέση

• 2 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Κορασίδων – 2η θέση με την Εθνική Ελλάδας

• 1 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων – 2η θέση με την Εθνική Ελλάδας».