Ισόπαλος ο Παναθηναϊκός με τη Ραντνίτσκι

Το ανδρικό τμήμα πόλο Παναθηναϊκού αναδείχθηκε ισόπαλο με 11-11, στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Ραντνίτσκι.

Παναθηναϊκού που διασταύρωσε και πάλι τα ξίφη της με τη Ραντνίτσκι Κραγούγεβατς .

Ο αγώνας είχε και πάλι προπονητικά στοιχεία και ο κόουτς Δημήτρης Μάζης έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα και μάλιστα δεν είχε στη διάθεση του τον Παπανικολάου.

Ο αγώνας ήταν άκρως συναρπαστικός και οι «πράσινοι» έδειξαν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν ομάδες υψηλού ευρωπαϊκού επιπέδου όπως ήταν ο αντίπαλος τους.

Η ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού δεν επέτρεψε στην Ραντνίτσκι να απομακρυνθεί στο σκορ και κατάφερε να βελτιωθεί σε άμυνα και επίθεση σε σύγκριση με το πρώτο φιλικό.

Αναλυτικά τα οκτάλεπτα του αγώνα: 3-3, 3-2 1-2, 4-4

Ο τεχνικός Δημήτρης Μάζης δοκιμάσε διάφορα σχήματα και χρησιμοποίησε τους εξής: Γουάινμπεργκ, Παπασηφάκης, Αλβέρτης, Χατζηγούλας, Κουρούβανης, Νικολαΐδης, Χαλυβόπουλος, Μπανίσεβιτς, Γκιουβέτσης, Κοπελιάδης, Ηλιόπουλος, Σκουμπάκης, Πορτοκάλης Μαραγκουδάκης και Κωνσταντάς