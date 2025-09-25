Φιλική νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Προ Ρέκο

Κοινή προετοιμασία με την Προ Ρέκο πραγματοποιεί στη Γένοβα η ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού, λίγο καιρό πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της σε πρωτάθλημα και Champions League.

Οι δύο ομάδες έδωσαν χθες βράδυ (24/9) ένα δυνατό φιλικό αγώνα, στον οποίο οι πρωταθλητές Ελλάδας επικράτησαν 16-14 με μεγάλη ανατροπή, αφού βρέθηκαν να χάνουν 10-6 στο ημίχρονο και ήταν ακόμη πίσω στο σκορ (13-12), στις αρχές του τελευταίου οκταλέπτου.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντίνο Γενηδουνιά, που πέτυχε επτά τέρματα, άξιο συμπαραστάτη του τον Γκέργκο Ζάλανκι με τέσσερα και καθοριστικά γκολ στο φινάλε από τους Νικολαϊδη και Δήμου, οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν μία σημαντική νίκη απέναντι στην πρωταθλήτρια Ιταλίας και κυπελλούχο Ευρώπης, που φέτος επιστρέφει στο Champions League με υψηλές βλέψεις.

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 5-2, 2-5, 2-5

Τα γκολ:

ΠΡΟ ΡΕΚΟ (Σάντρο Σούκνο): Γρανάδος 3, Ντι Φούλβιο 2, Κανέλα 2, Ντούρικ 2, Πάβιγιαρντ 2, Κάσια, Κοντέμι, Μλάντοσιτς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Γενηδουνιάς 7, Ζάλανκι 4, Ανγκιαλ 2, Δήμου, Αλαφραγκής, Νικολαΐδης