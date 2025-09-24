Στις 2/10 στο Παλαιό Φάληρο ο αγώνας για το σούπερ καπ γυναικών

Σε αλλαγή ημερομηνίας και τόπου διεξαγωγής του σούπερ καπ υδατοσφαίρισης γυναικών προχώρησε η ΚΟΕ. Οπως ανακοίνωσε, η αναμέτρηση της πρωταθλήτριας Βουλιαγμένης με τον κυπελλούχο Ολυμπιακό θα γίνει την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου (19:00) και θα φιλοξενηθεί στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, αντί για εκείνο της Γλυφάδας, λόγω μεγαλύτερης χωρητικότητας.

Η αλλαγή της ημέρας διεξαγωγής οφείλεται στη γενική απεργία που έχουν προκηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ για την 1η Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία είχε προγραμματιστεί αρχικά ο αγώνας.

Το παιχνίδι, με το οποίο θα ανοίξει επίσημα η αυλαία της σεζόν 2025-26 στις εγχώριες διοργανώσεις του πόλο, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ