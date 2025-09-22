Το πρόγραμμα της Γλυφάδας και του Αλίμου στην προκριματική φάση

Ξεκινά η ευρωπαϊκή σεζόν για τις δύο ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στην προκριματική φάση του LEN Champions League Γυναικών (26-28/10).

Ο ΑΝΟ Γλυφάδας θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας, καθώς φιλοξενεί τον Α΄ Όμιλο στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος». Στην παρέα του βρίσκονται η ισπανική Τεράσα και η ουγγρική Έγκερ, με τις οποίες θα δώσει «μάχη» για μία από τις δύο πρώτες θέσεις που χαρίζουν την πρόκριση στους «16».

Παράλληλα, ο Άλιμος ΝΑΣ θα αγωνιστεί στον Β΄ Όμιλο που διεξάγεται στο Βερολίνο. Η ομάδα του θα αναμετρηθεί με την οικοδέσποινα Σπαντάου και τη γαλλική Λιλ.

Το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων

Α΄ Όμιλος (Γλυφάδα):

26/10 (19:45) ΑΝΟ Γλυφάδας – Τεράσα

27/10 (12:15) Έγκερ – Τεράσα

28/10 (10:00) ΑΝΟ Γλυφάδας – Έγκερ

Β΄ Όμιλος (Βερολίνο):

26/10 (20:00) Σπαντάου – Άλιμος ΝΑΣ

27/10 (20:00) Άλιμος ΝΑΣ – Λιλ

28/10 (13:00) Σπαντάου – Λιλ

Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα συνεχίσουν στη φάση των «16» του θεσμού, όπου βρίσκονται ήδη Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη.

Οι όμιλοι της προκριματικής φάσης του LEN Champions League:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ: Τεράσα (Ισπανία), Γλυφάδα (ΕΛΛΑΔΑ), Έγκερ (Ουγγαρία).

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ: Άλιμος (ΕΛΛΑΔΑ), Λιλ (Γαλλία), Σπαντάου (Γερμανία).

Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ: Ντουναουιβάρος (Ουγγαρία), Ντε Τσάαν (Ολλανδία), Νανσί (Γαλλία).

Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ: Ματαρό (Ισπανία), Τριέστε (Ιταλία), Ράπαλο (Ιταλία).

Οι όμιλοι στη φάση των «16» του LEN Champions League: