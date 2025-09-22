Το πρόγραμμα της Γλυφάδας και του Αλίμου στην προκριματική φάση

Ο ΑΝΟ Γλυφάδας θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας, καθώς φιλοξενεί τον Α΄ Όμιλο στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος». Στην παρέα του βρίσκονται η ισπανική Τεράσα και η ουγγρική Έγκερ, με τις οποίες θα δώσει «μάχη» για μία από τις δύο πρώτες θέσεις που χαρίζουν την πρόκριση στους «16».
Παράλληλα, ο Άλιμος ΝΑΣ θα αγωνιστεί στον Β΄ Όμιλο που διεξάγεται στο Βερολίνο. Η ομάδα του θα αναμετρηθεί με την οικοδέσποινα Σπαντάου και τη γαλλική Λιλ.
Το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων
Α΄ Όμιλος (Γλυφάδα):
- 26/10 (19:45) ΑΝΟ Γλυφάδας – Τεράσα
- 27/10 (12:15) Έγκερ – Τεράσα
- 28/10 (10:00) ΑΝΟ Γλυφάδας – Έγκερ
Β΄ Όμιλος (Βερολίνο):
- 26/10 (20:00) Σπαντάου – Άλιμος ΝΑΣ
- 27/10 (20:00) Άλιμος ΝΑΣ – Λιλ
- 28/10 (13:00) Σπαντάου – Λιλ
Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα συνεχίσουν στη φάση των «16» του θεσμού, όπου βρίσκονται ήδη Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη.
Οι όμιλοι της προκριματικής φάσης του LEN Champions League:
- Α΄ ΟΜΙΛΟΣ: Τεράσα (Ισπανία), Γλυφάδα (ΕΛΛΑΔΑ), Έγκερ (Ουγγαρία).
- Β΄ ΟΜΙΛΟΣ: Άλιμος (ΕΛΛΑΔΑ), Λιλ (Γαλλία), Σπαντάου (Γερμανία).
- Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ: Ντουναουιβάρος (Ουγγαρία), Ντε Τσάαν (Ολλανδία), Νανσί (Γαλλία).
- Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ: Ματαρό (Ισπανία), Τριέστε (Ιταλία), Ράπαλο (Ιταλία).
Οι όμιλοι στη φάση των «16» του LEN Champions League:
- Α΄ ΟΜΙΛΟΣ: 2ος Β’ προκρ. ομίλου, Ουίπεστ (Ουγγαρία), Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ), 1ος Γ’ προκρ. ομίλου.
- Β΄ ΟΜΙΛΟΣ: Οριζόντε Κατάνια (Ιταλία), 2ος Α΄ προκρ. ομίλου, Σαμπαντέλ (Ισπανία), 1ος Δ΄ προκρ. ομίλου
- Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ: 1ος Β’ προκρ. ομίλου, Φερεντσβάρος (Ουγγαρία), 2ος Δ΄ προκρ. ομίλου, Βουλιαγμένη (ΕΛΛΑΔΑ).
- Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ: Σαντ Αντρέου (Ισπανία), Ρόμα (Ιταλία), 1ος Α΄ προκρ. ομίλου, 2ος Γ΄ προκρ. ομίλου.