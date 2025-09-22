Το σύστημα διεξαγωγής της Α1 πόλο ανδρών

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Α1 υδατοσφαίρισης ανδρών (Water Polo League Men θα είναι πλέον η επίσημη ονομασία) και έτσι ξεκαθάρισε ο τρόπος που θα γίνει η εδώ και καιρό ανακοινωθείσα αναδιάρθρωση, με μείωση των ομάδων από 16 σε 14 από την περίοδο 2026-27.

Το φετινό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή η Α΄ φάση σε δύο ομίλους των οκτώ ομάδων, με τους πρώτους τέσσερις κάθε ομίλου να συνθέτουν το γκρουπ G1 στη Β΄ φάση και τις υπόλοιπες το G2. Οι ομάδες μεταφέρουν το σύνολο των βαθμών τους από την πρώτη φάση στη δεύτερη και εκεί παίζουν εντός-εκτός με τις ομάδες που προέρχονται από τον άλλο όμιλο (σύνολο οκτώ αγωνιστικές).

Οι πρώτες έξι ομάδες του G1 εξασφαλίζουν θέση στα πλέι-οφ, ενώ οι τελευταίες δύο μαζί με τις πρώτες δύο του G2 μπαίνουν στα play-in, διεκδικώντας δύο εισιτήρια για τα πλέι-οφ των θέσεων 5-8. Ο τρίτος και ο τέταρτος του G2 ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, καταλαμβάνοντας, αντίστοιχα, τις θέσεις 11 και 12 στην τελική κατάταξη.

Οι τελευταίοι τέσσερις του G2 πηγαίνουν στα πλέι-άουτ όπου αναμετρώνται σε σειρές best of 3 (ο 5ος με τον 8ο και ο 6ος με τον 7ο), εκτός αν η μεταξύ τους διαφορά στο τέλος της Β΄ φάσης είναι άνω των 15 βαθμών, οπότε η ομάδα που έχει μείνει πολύ χαμηλά υποβιβάζεται απευθείας (όπως συνέβη πέρυσι με την ΑΕΚ).

Η διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός ότι τα πλέι-άουτ φέτος θα έχουν και δεύτερη φάση, όπου θα αναμετρηθούν οι νικητές των δύο ζευγαριών σε σειρά best of 3. Ο ηττημένος υποβιβάζεται στην Α2, ενώ ο νικητής θα παίξει νοκ-άουτ αγώνα μπαράζ με τον δεύτερο της δεύτερης κατηγορίας, στην έδρα της ομάδας που προέρχεται από την Α2.

Όπως γίνεται προφανές, από την Α2 ανεβαίνει απευθείας μόνο ο πρωταθλητής.

Σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα των γυναικών (Water Polo League Women), δεν υπάρχει αλλαγή στο σύστημα διεξαγωγής. Μετά τις 22 αγωνιστικές της κανονικής περιόδου, οι πρώτες έξι ομάδες προχωρούν στα πλέι-οφ, η 7η και η 8η ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και οι τελευταίες τέσσερις δίνουν πλέι-άουτ, με την προϋπόθεση κι εδώ η μεταξύ τους διαφορά στην κανονική περίοδο να μην υπερβαίνει τους 15 βαθμούς.