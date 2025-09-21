Φιλικά προετοιμασίας με τον Ν.Ο. Πατρών για την Άλιμο ΝΑΣ BETSSON

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της γυναικείας ομάδα πόλο του Αλίμου NAΣ BETSSON, ενόψει των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων για το Champions League.

H ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη ταξίδεψε την Παρασκευή στην Πάτρα, όπου έδωσε τρεις φιλικούς αγώνες (έναν την πρώτη ημέρα και δύο το Σάββατο) κόντρα στον Ν.Ο. Πατρών, από τους οποίους το τεχνικό επιτελείο της ομάδας συνήγαγε χρήσιμα συμπεράσματα.

Θυμίζουμε ότι το ευρωπαϊκό ταξίδι του Αλίμου NAΣ BETSSON ξεκινά από το Βερολίνο, όπου στο διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Σπαντάου και τη γαλλική Λιλ, αντίστοιχα.

Στην ανακοίνωση της η ομάδα του Αλίμου, ευχαρίστησε θερμά τον Ν.Ο. Πατρών για τη φιλοξενία και την άψογη συνεργασία.