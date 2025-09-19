Ήττα της Βουλιαγμένης από την Μπρέσια

Το νεανικό συγκρότημα του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς προσπάθησε να προβάλλει αντίσταση στην πολύ δυνατή και σαφώς πιο έμπειρη ιταλική ομάδα.

Την ήττα με 15-13 από την Μπρέσια γνώρισε η Βουλιαγμένη, στο πρώτο παιχνίδι της για τον 3ο προκριματικό όμιλο του Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών, που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ. Το νεανικό συγκρότημα του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς προσπάθησε να προβάλλει αντίσταση στην πολύ δυνατή και σαφώς πιο έμπειρη ιταλική ομάδα, αλλά δέχθηκε σερί 6-0, από τα τέλη της πρώτης ως τις αρχές της τρίτης περιόδου, και βρέθηκε να χάνει 11-4. Επιχείρησε να αντιδράσει και έκλεισε το τρίτο οκτάλεπτο με τέσσερα αναπάντητα γκολ (11-8), η Μπρέσια όμως διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά της και πήρε τους τρεις βαθμούς.

Για να έχει ελπίδες πρόκρισης στη φάση των ομίλων, ο ΝΟΒ θα χρειαστεί πάση θυσία νίκη στον αυριανό (20/9, 20:00) εξίσου δύσκολο αγώνα του, με αντίπαλο την οικοδέσποινα του ομίλου Μλάντοστ. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αποχαιρετήσει την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και θα συνεχίσει στο Euro Cup.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Βουλιαγμένη): 4-6, 0-4, 4-1, 5-4

Η σύνθεση της Βουλαιγμένης: Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 2, Μπελέσης, Αλμύρας, Τρούλος 4, Ούμποβιτς 1, Χατζής 3, Σαπουνάκης, Καστρινάκης, Τε Ρίλε 2, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος, Χρ. Λεβαντής, Πατσιλινάκος.