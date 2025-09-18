Η Βουλιαγμένη ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών στο Ζάγκρεμπ

Η ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης της Βουλιαγμένης ξεκινά την ευρωπαϊκή της πορεία με στόχο την πρόκριση στη φάση των ομίλων του LEN Champions League.

Από την Παρασκευή 19 έως την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, οι «μπέμπηδες» θα συμμετάσχουν στον Γ’ όμιλο, που φιλοξενείται στο Ζάγκρεμπ, αντιμετωπίζοντας δύο από τις πιο ισχυρές ομάδες της Ευρώπης: την ιταλική Μπρέσια και τη διοργανώτρια Μλάντοστ Ζάγκρεμπ.

Η αρχή γίνεται το βράδυ της Παρασκευής (20:00 ώρα Ελλάδας) απέναντι στη Μπρέσια, ενώ το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί το Σάββατο (19:45) με αντίπαλο την οικοδέσποινα Μλάντοστ.

Η ομάδα των νοτίων προαστίων χρειάζεται μία θέση στην πρώτη δυάδα για να συνεχίσει στη φάση των ομίλων, ενώ σε περίπτωση τρίτης θέσης θα μεταφερθεί στα προκριματικά του Euro Cup.

Οι όμιλοι των προκριματικών του LEN Champions League (19-21/9):

Α' Όμιλος (Βελιγράδι)

Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία)

Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία)

Πρίμορατς Κότορ (Μαυροβούνιο)

Πεΐ Ντε (Γαλλία)

Β' Όμιλος (Σαμπαντέλ)

Σαμπαντέλ (Ισπανία)

Βάσας (Ουγγαρία)

Σπαντάου (Γερμανία)

Γ' Όμιλος (Ζάγκρεμπ)

Μπρέσια (Ιταλία)

Βουλιαγμένη (Ελλάδα)

Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Το πρόγραμμα των προκριματικών:

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

19:45 Νόβι Μπέογκραντ - Πεϊ Ντε

20:00 Βουλιαγμένη - Μπρέσια

20:00 Σπαντάου - Βάσας

21:45 Πρίμορατς Κότορ - Στεάουα Βουκουρεστίου

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

14:00 Σαμπαντέλ - Σπαντάου

18:30 Πρίμορατς Κότορ - Πεΐ Ντε

20:00 Μλάντοστ - Βουλιαγμένη

20:30 Νόβι Μπέογκραντ - Στεάουα Βουκουρεστίου

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου