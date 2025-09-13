Με Κροατία, Σλοβενία και Γεωργία η Ελλάδα στην 1η φάση των ομίλων

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών έμαθε τους αντιπάλους της για την πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι από τις 10 έως τις 25 Ιανουαρίου 2026.

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/9) στη σερβική πρωτεύουσα, με παρουσιαστές τους Σέρβους Ολυμπιονίκες Μίλαν Άλεκσιτς και Φίλιπ Φιλίποβιτς.

Η Ελλάδα τοποθετήθηκε στον Β΄ Όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει τη δευτεραθλήτρια Ευρώπης Κροατία, καθώς και τις Σλοβενία και Γεωργία.

Όμιλοι Α΄ Φάσης

Α΄ Όμιλος: Μάλτα, Γαλλία, Μαυροβούνιο, Ουγγαρία

Β΄ Όμιλος: Σλοβενία, Ελλάδα, Κροατία, Γεωργία

Γ΄ Όμιλος: Ολλανδία, Ισραήλ, Σερβία, Ισπανία

Δ΄ Όμιλος: Τουρκία, Ρουμανία, Ιταλία, Σλοβακία

Νέο Σύστημα Διεξαγωγής

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, οι τρεις πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα προκριθούν στη β' φάση των ομίλων, όπου θα σχηματιστούν δύο νέοι όμιλοι (Ε' και ΣΤ').

Οι ομάδες που θα αγωνιστούν στον ίδιο όμιλο της 1ης φάσης, θα μεταφέρουν τα μεταξύ τους αποτελέσματα στη 2η φάση. Στη 2η φάση των ομίλων, οι ομάδες θα παίξουν μόνο εναντίον των ομάδων που δεν έπαιξαν στην 1η φάση. Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και τη 2η θέση στους Ομίλους E' και ΣΤ' θα προκριθούν στα ημιτελικά.

Ο Όμιλος της Ελλάδας στη 2η φάση θα διασταυρώσει με τον Δ' Όμιλο, που συνθέτουν οι: Τουρκία, Ρουμανία, Ιταλία και Σλοβακία. Αντίστοιχα, οι τρεις πρώτες ομάδες από τον Α' και τον Γ' Όμιλο, θα παίξουν στη 2η φάση των ομίλων.