Το Σάββατο (13/9) μαθαίνει αντιπάλους η Εθνική Ανδρών για το Ευρωπαϊκό 2026

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών θα μάθει αύριο (13/9) τους πρώτους αντιπάλους της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026, που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι από τις 10 έως τις 25 Ιανουαρίου.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 στη σερβική πρωτεύουσα και θα καθορίσει τους τέσσερις ομίλους της διοργάνωσης.

Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, έχοντας κατακτήσει την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό του 2024, μαζί με Μαυροβούνιο, Σερβία και Ρουμανία. Οι επικεφαλής των τεσσάρων ομίλων θα είναι Ισπανία, Κροατία, Ιταλία και Ουγγαρία, ενώ στα άλλα δύο γκρουπ βρίσκονται οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσα από τα προκριματικά:

Pot 1 (1η - 4η θέση στο 2024 ECH): Ισπανία, Κροατία, Ιταλία, Ουγγαρία

Pot 2 (5η - 8η θέση στο 2024 ECH): Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Σερβία, Ρουμανία

Pot 3 (νικήτριες προκριματικών ομίλων): Γαλλία, Γεωργία, Ολλανδία, Σλοβακία

Pot 4 (δεύτερες ομάδες προκριματικών ομίλων): Τουρκία, Σλοβενία, Μάλτα, Ισραήλ

Συνολικά θα συμμετάσχουν 16 ομάδες, χωρισμένες σε 4 ομίλους των τεσσάρων.

Νέο σύστημα διεξαγωγής

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2026 θα διεξαχθεί με ανανεωμένη φόρμουλα. Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα προχωρήσουν στη δεύτερη φάση, σχηματίζοντας δύο νέους ομίλους (E και F). Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης θα «μεταφέρονται», γεγονός που καθιστά καθοριστικά όλα τα παιχνίδια από την πρεμιέρα. Οι δύο πρώτοι κάθε νέου ομίλου θα περάσουν κατευθείαν στα ημιτελικά, ενώ δεν θα υπάρξουν προημιτελικοί. Οι ομάδες που τερματίζουν τέταρτες στους αρχικούς ομίλους θα παίξουν για τις θέσεις 13-16.

Αξίζει να σημειωθεί πως το γυναικείο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί ξεχωριστά, στη Μαδέιρα, από 26 Ιανουαρίου έως 5 Φεβρουαρίου, με παρόμοιο σύστημα διεξαγωγής.