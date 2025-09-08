Ντόσκας: «Το μέλλον ανήκει σε αυτά τα παιδιά»

Με χαμόγελα επέστρεψε στην Ελλάδα η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης Νεανίδων, έχοντας στις αποσκευές της το ασημένιο μετάλλιο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 που ολοκληρώθηκε στη Μάλτα.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την αποστολή υποδέχτηκαν ο γενικός γραμματέας της ΚΟΕ, Δημήτρης Κύρκος, καθώς και συγγενείς και φίλοι των αθλητριών, οι οποίοι τις αποθέωσαν με χειροκροτήματα, ανθοδέσμες και πολλές αγκαλιές.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιώργος Ντόσκας, στις δηλώσεις του εξέφρασε την υπερηφάνειά του για τις αθλήτριες, τονίζοντας: «Είμαι υπερήφανος για όλα τα κορίτσια. Το μέλλον ανήκει σε αυτά τα παιδιά. Αξίζουν συγχαρητήρια για τις θυσίες που έχουν κάνει αυτό το καλοκαίρι. Για κάποιες από αυτές (σ.σ. Νεφέλη Κρασσά και Ραφαέλα Σαλταμανίκα) ήταν η τρίτη διοργάνωση που συμμετείχαν σε λίγο χρονικό διάστημα και είμαι χαρούμενος που πήραν ένα ακόμη μετάλλιο».

Ο προπονητής αναφέρθηκε και στον τελικό με την Ισπανία, σημειώνοντας: «Θέλαμε το χρυσό μετάλλιο και είμαι σίγουρος πως στο μέλλον θα το κατακτήσουμε. Ο τελικός με την Ισπανία κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Χρειάζεται και λίγη τύχη για να κατακτήσεις την κορυφή, κάτι που δεν είχαμε. Αδρανήσαμε σε κάποια σημεία του αγώνα και αυτό μας στοίχισε. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές κάναμε ένα πολύ καλό τουρνουά, αν σκεφτούμε πως δεν είχαμε τον απαιτούμενο χρόνο να δουλέψουμε. Τα κορίτσια ανταπεξήλθαν και πήραν τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη, αφού ξεπέρασαν το εμπόδιο ανταγωνιστικών ομάδων, όπως ήταν η Ολλανδία και η Ιταλία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ασημένιο μετάλλιο των Νεανίδων είναι το πέμπτο που κατέκτησε η Ελλάδα σε μεγάλες διοργανώσεις της γυναικείας υδατοσφαίρισης μέσα στο 2025. Είχαν προηγηθεί τα δύο χρυσά της Εθνικής Γυναικών (σε Παγκόσμιο Κύπελλο και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα), το χάλκινο των Νέων Γυναικών (Κ20) και το ασημένιο των Κορασίδων (Κ16). Αν συνυπολογιστούν και τα τρία μετάλλια των ανδρικών εθνικών ομάδων (ασημένιο και χάλκινο στους Άνδρες, χάλκινο στους Εφήβους Κ18), ο συνολικός απολογισμός του ελληνικού πόλο για φέτος φτάνει τα οκτώ μετάλλια σε δέκα διεθνείς διοργανώσεις.