Διαμαρτυρία του Εθνικού για την κατανομή διαδρομών στο «Π. Καπαγέρωφ»

Με εντάσεις ξεκίνησε η νέα αθλητική χρονιά στο Εθνικό Κολυμβητήριο του Πειραιά, εξαιτίας της απόφασης της διοίκησης του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά (στο οποίο υπάγεται η εγκατάσταση) να παραχωρήσει μόνο μία διαδρομή στο σωματείο του Εθνικού για τις ανάγκες προπόνησης των κολυμβητών/τριών του.

Ο ιστορικός σύλλογος, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν γονείς αθλητών και φίλοι του σωματείου, αριθμεί για τη φετινή σεζόν περί τα 200 ενεργά δελτία και απασχολεί πέντε προπονητές, μεγέθη που σαφώς δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν σε μόλις μία διαδρομή. Ο Εθνικός έχει ζητήσει από τη διοίκηση του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά να επανεξετάσει την απόφασή του και να παραχωρήσει περισσότερο χώρο στους κολυμβητές και τις κολυμβήτριες του συλλόγου.

Η σχετική ανακοίνωση διαμαρτυρίας:

«Οι φίλοι και γονείς του ιστορικότερου συλλόγου όλων, του Εθνικού Πειραιά, εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για την πρόσφατη απόφαση του Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά σχετικά με την κατανομή των διαδρομών στο κολυμβητήριο Παπαστράτειο "Π.ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ".

Συγκεκριμένα, το κολυμβητικό τμήμα του συλλόγου μας, το οποίο αριθμεί διακόσια (200) ενεργά δελτία αθλητών με 5 προπονητες, περιορίζεται σε μία (1) μόλις διαδρομή για την καθημερινή του λειτουργία.

Η απόφαση του Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των προπονήσεων, καθώς δεκάδες παιδιά θα αναγκαστούν να στοιβάζονται σε έναν χώρο που αντικειμενικά δεν επαρκεί για τις ανάγκες τους.

Ο Εθνικός Πειραιώς, με ιστορία άνω των 100 ετών και καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής κολύμβησης, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τέτοια άνιση μεταχείριση!

Η άνιση αυτή κατανομή δεν πλήττει μόνο το σωματείο, αλλά κυρίως τους αθλητές μας, οι οποίοι καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Καλούμε το Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά να επανεξετάσει άμεσα την απόφαση και να εξασφαλίσει περισσότερες διαδρομές για το κολυμβητικό μας τμήμα, ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των αθλητών μας και να διασφαλιστούν συνθήκες προπόνησης αντάξιες της ιστορίας του συλλόγου και της πόλης μας.

Καλούμε όλους τους φίλους του συλλόγου να διαμαρτυρηθούν για αυτήν την κατάφορη αδικία σε Δήμο και Περιφέρεια.

Ο Εθνικός Πειραιώς θα συνεχίσει να αγωνίζεται υπεύθυνα και σταθερά για την ανάπτυξη των αθλητών του και για τη διατήρηση της ιστορικής του προσφοράς στον ελληνικό αθλητισμό».