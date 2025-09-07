«Ασημένια» η Εθνική Νεανίδων - Λύγισε στον τελικό από την Ισπανία στο φινάλε

Με απολογισμό τέσσερις νίκες σε έξι παιχνίδια, η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική υδατοσφαίριση εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες της Ευρώπης.
Η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε δυνατά, προηγήθηκε με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο (2-0, 4-2, 6-4), όμως τα λάθη στην τρίτη περίοδο έδωσαν τη δυνατότητα στην Ισπανία να ανατρέψει το σκηνικό και να πάρει προβάδισμα (8-6) λίγο πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου.
Παρά τη μεγάλη προσπάθεια στο φινάλε, με την Κρασσά να ισοφαρίζει σε 9-9 τρία λεπτά πριν τη λήξη, οι Ισπανίδες βρήκαν το καθοριστικό γκολ στο τελευταίο δίλεπτο και κατέκτησαν το χρυσό.
Πρώτη σκόρερ για την Εθνική μας ήταν η Καραγιάννη που ολοκλήρωσε τον τελικό με 4 γκολ. Ακολούθησε η Μπιτσάκου με 3.
Τα οκτάλεπτα: 2-4, 2-1, 4-1, 2-3
ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Σάλεχ, Καραγιάννη 4, Ελμισιάν, Μπίκου, Δρακωτού 1, Μαρίνου, Κλαψιανού, Κρασσά 1, Σταυρίδου, Μπιτσάκου 3, Ντούλη, Σαλταμανίκα, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη.
Για την Ισπανία σκόραραν: Μποϊξάντε 1, Ταρίνο 1, Λαρός 1, Λαγκούν 1, Ναβάρο 1, Αγκούστι 1, Μάρτι 1, Λόπεθ 1, Ασένσιο 1, Γκιρόνες 1.