Ο Ολλανδός Κας Τε Ρίλε στη Βουλιαγμένη

Τον Ολλανδό διεθνή Κας Τε Ρίλε απέκτησε ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης, ενόψει της νέας σεζόν.

Ο 23χρονος αριστερόχειρας περιφερειακός, που αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο Euro Cup 2024 με την Primorje Rijeka, έρχεται με παραστάσεις από Κροατία και Ισπανία και φιλοδοξεί να κάνει τη διαφορά με το σκουφάκι του ΝΟΒ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΝΟ Βουλιαγμένης:

«Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης με χαρά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας του με τον Ολλανδό αθλητή Kas Te Riele. Γεννημένος στις 21 Αυγούστου 2002, ο Kas αγωνίζεται στη θέση του περιφερειακού. Εδώ και 5 χρόνια είναι μέλος της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας και έχει λάβει μέρος σε δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αγωνίστηκε για δύο χρόνια στην Κροατία, στην Primorje Rijeka, κατακτώντας τη 2η θέση στο Euro Cup 2024 και αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ στην ίδια διοργάνωση. Στη συνέχεια έπαιξε για ένα χρόνο στην ισπανική CNB. Kas, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης!».